Il tulipano nero/ Su Rete 4 il film con Alain Delon e Virna Lisi (oggi, 4 agosto)

Il tulipano nero va in onda su Rete 4 oggi, martedì 4 agosto, alle ore 16:40. Si tratta di una pellicola realizzata nel 1964 grazie ad una co-produzione che è interessato Francia, Italia e Spagna. La regia della pellicola è stata curata da Christian – Jaque, il soggetto è stato tratto dal noto romanzo di Alexandre Dumas in collaborazione con Marcello ciorciolini che lo arrivi visto mentre la sceneggiatura è stata sviluppata dal regista insieme a Henri Jeanson e Paul Andreota. Le musiche della colonna sonora sono state composte da anni Gerard Calvi, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Henri Decae ed il montaggio è stato eseguito da Jacques Desagneaux. Nel cast sono presenti Alain Delon, Virna Lisi, Dawn Addams, Akim Tamiroff, Adolfo Marsillach e Francis Blanche.

Il tulipano nero, la trama del film

Ecco la trama de Il tulipano nero. Ci troviamo in Francia verso la fine del Settecento in un periodo in cui il popolo è costretto a subire enormi disagi e soprattutto il cibo inizia a scarseggiare non solo nelle grandi città, ma anche nelle piccole periferie. Il mondo della nobiltà ed in primis il re di Francia stanno portando avanti una serie di spese che non sono sostenibili dalle casse della monarchia e che vanno a ricadere direttamente sul popolo il quale si vede costretto a pagare tributi e tasse troppo esose soprattutto in ragione e in virtù di quanto guadagnano solitamente. Un periodo dunque di enorme disagio sociale che sta gettando le basi per quella che sarà consegnata alla storia come la rivoluzione francese, un periodo nel quale peraltro gli stessi regnanti e gran parte del ceto nobiliare saranno costretti a subire decapitazione in pubblico attraverso la famosa ghigliottina.

Questo periodo di grande trasformazione nella regione del Rossiglione, nella parte più sud-orientale della Francia, ai confini con la catalogna del Nord, il disagio già è molto evidente. La nobiltà facendo leva sulle enormi ricchezze di cui dispone e soprattutto sul supporto delle Forze Armate, sta portando il popolo alla fame il che sarà motivo di ulteriore rivalsa. Tra l’altro, la nobiltà si sta macchiando di una serie di crimini nei confronti dei più deboli cambiando le leggi a proprio uso e costume per consentire qualsiasi genere di abuso. Quando tutto sembra destinato a peggiorare, dal nulla esce fuori un eroe mascherato che viene conosciuto col nome di tulipano nero per via del fatto di essere completamente vestito di nero e che si fa quale paladino della giustizia.

Facendo leva sulla capacità di essere particolarmente bravo nell’uso della spada, riesce sempre e comunque a venire incontro alle esigenze dei più deboli salvandoli dalle angherie della nobiltà ormai disposta a tutto pur di soddisfare le proprie esigenze. Il tulipano nero riuscirà sempre a salvare il popolo mettendo a rischio spesso e volentieri non sono la sua identità celata, ma anche la tua stessa vita lasciandosi peraltro andare in una difficile relazione relazione d’amore.



