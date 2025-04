Non tutti sanno che i telefoni nascondono un tasto segreto da cui è possibile accedere a molte altre funzioni. Basta tenerlo premuto.

Gli smartphones sono ormai diventati i migliori amici delle persone, che non possono realmente fare a meno di questi strumenti da cui è possibile guardare tutto quello che accade nel mondo. Nel 2025 è stato tra l’altro introdotto un nuovo attesissimo Bonus, che permette di avere dei buonissimi cellulari a basso costo, ma solo se si hanno questi requisiti. Ad avere diritto a delle agevolazioni sono infatti i disabili, com’è stato confermato dal Garante delle Comunicazioni, che ha appunto esteso lo sconto anche ai soggetti con gravi limiti della deambulazione. Si tratta insomma di un beneficio che permette di ottenere delle agevolazioni economiche alle famiglie in cui c’è un disabile grave, e che dà loro la possibilità di acquistare prodotti tecnonologi come computer e smartphone con il 50% di sconto. La domanda deve chiaramente essere accompagnata dalla certificazione medica, che vada ad attestare il grado di disabilità.

iOS 18.4 con Apple Intelligence disponibile in Italia/ Ecco le novità e le funzioni dell'IA della Mela

Nel frattempo, tutti coloro che possiedono uno smartphone e che non possono ormai farne a meno, devono sapere che esiste un tasto – tenuto segreto finora – da cui è possibile scoprire molte altre funzioni. In rete sta circolando un video che spiega, nel dettaglio, cosa si può fare con questo pulsante e in tanti si stanno chiedendo come abbiano fatto a restarne all’oscuro per tutto questo tempo.

ePrice, dati rubati e in vendita sul dark web: cosa fare per tutelarsi/ 6,8 milioni di clienti a rischio

Qual è il tasto segreto del tuo telefono

Lo usiamo costantemente durante la giornata e, in tutti questi anni, è diventato il nostro più fedele compagno. Del resto, senza l’utilizzo degli smartphones, al giorno d’oggi non sapremmo come vivere. Lo si usa sia per fare ricerche che per chattare con amici e conoscenti, ma anche per scattare fotografie che restano nella memoria come ricordi indelebili. In realtà non tutti sanno che, se si guarda bene, ogni cellulare possiede un tasto segreto che è anche molto utile ogni giorno. Quel pulsante laterale – che si preme spesso per accendere o spegnere il telefono – lo si può usare anche per altro.

Lavatrice, c'è un tasto segreto che la trasforma in asciugatrice: pochi lo sanno ma fa risparmiare tantissimo

Basterebbe premere per due volte il tasto di accensione per scattare una foto istantanea. Si apre infatti automaticamente la fotocamera e lo smartphone si trasforma in un niente in macchina fotografica. Un trucco – questo – che funziona sia su molti dispositivi Android che su alcuni modelli di IPhone. In realtà, ci sarebbe anche un sistema per modificare la funzione di quel tasto e per far sì che, premendolo due volte, si aprisse un’altra app a nostra scelta. Per fare questo, bisognerebbe visitare la pagina dedicata alle Impostazioni e poi a quella del tasto laterale, e lì scegliere quale funzione avviare una volta premuto il tasto di accensione. Cosa succede però se il proprio dispositivo non supporta questo trucco? Ci sarebbe un ulteriore metodo veloce e super efficace.

Cosa fare se lo smartphone non ha il tasto segreto

Nel caso in cui il proprio dispositivo non disponga di questa funzionalità, esiste un altro trucco per scattare foto più velocemente e senza ricorrere al tasto di accensione. Sarebbe infatti possibile usare il tasto del volume in giù per scattare una fotografia: si tratta d’altronde di un trucco che funziona su molti dispositivi Android e su alcuni modelli di IPhone. Al di là di questi metodi, ci sarebbero anche altre opzioni che permettono di scattare foto in modo più veloce. Alcuni telefono offrono infatti la funzionalità di “fotocamera rapida“, che dà la possibilità di aprire l’app fotocamera dalla schermata di blocco del cellulare.