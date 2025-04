Il Turco 2 si farà? Possibili anticipazioni di trama della fiction di Canale5

Sta andando in onda la seconda ed ultima puntata della fiction di Canale5 con protagonisti Can Yaman e Greta Ferro ma l’attenzione è già proiettata in avanti, al futuro ed in molti si chiedono se Il Turco 2 si farà? È prevista una seconda stagione e se si cosa rivelano le anticipazioni e quando andrà in onda? A tutte queste domande al momento non è possibile dare una risposta certa ma non sembrano esserci dubbi sul fatto che è molto difficile che una seconda stagione si faccia ed i motivi sono molteplici.

Il Turco 2 si farà? Al momento la risposta è un sonoro no per più motivi. Innanzitutto la serie tv turco-ungherese trasmessa da Canale5 è stata pensata come una fiction evento da concludersi in una stagione. Sono state realizzate sei episodi che Canale5 ha deciso di mandare in onda suddivisi in tre in ogni puntata. La trama ruota attorno ad una storia vera, l’Assedio di Vienna e il soldato giannizzero Hasan Balaban. Va aggiunto che la vicenda è stata romanzata e che è tratta dal romanzo di Orhan Yeniaras e dunque qualora si volesse di potrebbe decidere di continuare con una nuova stagione. Insomma, al momento tutto è in bilico.

C’è anche un altro aspetto tutt’altro che secondario nel valutare se Il Turco 2 si farà oppure no, gli ascolti. È vero che non essendo una produzione internazionale, ma Mediaset per scegliere di continuare a trasmettere un’eventuale nuova stagione deve valutare anche gli ascolti Il Turco che sono stati ben al di sotto alle aspettative, con una media di 1.835.000 spettatori ed uno share pari al 10.9% la prima puntata della serie è risultato il terzo programma di serata. Infine, non sono mancate anche critiche sui social a Il Turco. Molti utenti web pur apprezzando scenografia, location e costumo hanno trovato la trama piatta e deludente, pessimo il doppiaggio e scontati i dialoghi lenti. Per questi motivi, dunque, sembra quasi certo che Il Turco 2 non si si farà, salvo colpi di scena.