Il Turco: anticipazioni ultima puntata 15 aprile 2025

Martedì 15 aprile 2025, in prima serata su canale 5, va in onda l’ultima puntata de Il turco, fortunata serie con Can Yaman e Greta Ferro in cui gli ingredienti principali sono loschi intrighi, amore, rivalità, sete di potere e vendetta. Nell’ultima puntata in onda oggi, tutti questi ingredienti non mancheranno e terranno con il fiato sospeso il pubblico fino alle battute finali. Solo in quel momento, infatti, si scoprirà se Hasan riuscirà a salvare Greta con cui è scoppiato l’amore.

Le anticipazioni dell’ultima puntata de Il Turco, infatti, svelano che Hasan, sentendosi perduto e senza via d’uscita, è pronto alla resa. Per farlo, si reca sul campo nemico e, seguendo le regole del codice militare, propone a Marco di risolvere tutti i conflitti con un duello all’ultimo sangue. Così facendo, la questione si risolverebbe senza altro spargimento di sangue da parte di chi non è coinvolto in prima persona nella vicenda. Il fratello, tuttavia, vile e poco coraggioso, rifiuta e Hasan è costretto a combattere contro lo spietato Skeletwolf (Kieran O’Reilly). Dopo una lotta cruenta, Hasan riesce a vincere e a cambiare le cose.

Anticipazioni Il Turco: perché Gloria rischia la vita

Le anticipazioni dell’ultima puntata de Il Turco, inoltre, svelano che il principe Francesco di Paolo è sempre più infastidito dalla sete di potere di Marco di cui vuole liberarsi. Per riuscirci, chiede al padre Angelo di aiutarlo a contattare Hasan che, sembrerebbe essere l’unico in grado di aiutarlo. Il principe ha intenzione di stringere un piano segreto con Hasan che ha un unico obiettivo: quello di liberarsi del nemico comune.

In cambio dell’aiuto ricevuto, rimetterà in libertà Gloria. Hasan, così, per amore della sua amata accetta e inizia la crudele battaglia con Marco. I due si ritrovano l’uno contro l’altro. Tutto sembra finito quando Hasan ha la meglio su Marco il quale, però, ordina ai suoi sottoposti di incendiare il luogo dove la Santa Inquisizione ha segregato Gloria la cui vita è appesa ad un filo.

