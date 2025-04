Il Turco storia vera: chi era davvero Balaban Agha (Can Yaman) tra realtà e leggenda: dalla Battaglia di Vienna a Moena

Finalmente ci siamo e dopo una serie di slittamenti e rinvii questa sera, martedì 8 aprile 2025, debutta su Canale5 la fiction di Canale5 con protagonista Can Yaman. In molti si chiedono se Il Turco storia vera oppure no e la risposta è un NI nel senso che è tratta da un libro, più precisamente da El Turco di Orhan Yeniaras che a sua si ispira ad una vicenda storica realmente accaduta: la Battaglia di Vienna nel 1683 ed alla figura del condottiero ottomano Balaban Agha, personaggio in cui la realtà, il mito e la leggenda si fondono ed è difficile tracciare chi era davvero Balaban Agha.

Can Yaman lascia la fiction Viola come il mare?/ "Possibili tensioni con Francesca Chillemi"

Il Turco storia vera parte dunque dalla Battaglia di Vienna del 1683. Battaglia che segna la fine dell’avanzata ottomana in Europa quando, al termine di un lungo assedio, gli austriaci riuscirono a impedire che la loro capitale venisse catturata. La fallita conquista di Vienna ha segnato un duro colpo all’espansione in Europa dell’impero ottomano, che da allora ha avuto un periodo di stallo. È in questo quadro che si colloca la figura del soldato ottomano Balaban Agha, ferito in battaglia, dopo essere stato tradito dai suoi superiori rischia di essere condannato a morte. Per sua fortuna riesce a fuggire e si rifugia in Italia tra le Alpi, più precisamente nella Val di Fassa e nella cittadina di Moena nella quale si integra perfettamente.

Can Yaman, estate bollente a Milano Marittima/ Beccato in discoteca tra cubiste e una folla di ragazze

Il Turco: la storia vera di Balaban Agha e differenza con la trama della fiction di Canale 5

La vera storia di Balaban Agha continua con gli abitanti di Moena che lo accolsero e salvarono e il guerriero ottomano che li aiutò nella loro lotta contro i dominatori e le ingiustizie divenendo un eroe locale. Nei dintorni della città trentina, infatti, c’è ancora oggi una fontana con il busto di un soldato dell’impero ottomano decorato con la mezzaluna e la stella, simboli della Turchia e nel mese di agosto si svolge una festa a lui dedicata. In questa storia, però, mito, realtà storica e leggenda si intrecciano. Dalle anticipazioni Il Turco si scopre che le differenze tra la fiction di Canale5 e la storia vera di Balaban Agha sono minime, cambia il nome del protagonista interpretato da Can Yaman: Hassan.

Can Yaman, perché è sparito di nuovo dai social? Instagram disattivato: cosa c'è sotto/ Svelata la verità

La trama de Il Turco, infatti, ruota attorno alla figura del soldato giannizzero Hassan che ferito nella Battaglia di Vienna del 1683 trova rifugio nella cittadina trentina. Viene accurato da Gloria (Greta Ferro) una giovane donna giudicata da tutti una strega. Ben presto si unirà con i moenesi contro le imposizioni feudali e le ingiustizie e nascerà l’amore tra il condottiero e la ‘strega’ ma soprattutto verrà fuori una realtà sconvolgente sul passato del protagonista che segnerà un’importante svolta.