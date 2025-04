Il Turco storia vera: Gloria è realmente esistita? Greta Ferro rompe il silenzio

Manca pochissimo al gran finale di stagione de Il Turco la fiction di Canale5 con protagonista Can Yaman e Greta Ferro. Le anticipazioni svelano che non mancheranno i colpi di scena anche drammatici soprattutto per quanto riguarda il personaggio di Gloria. Quest’ultima viene accusata di stregoneria me in realtà è una giovane donna sola e con un figlio, Topo. È esperta di erbe medicinali e medicamentose e non si fa problemi ad aiutare uno straniero turco Hasan Balaban (Can Yaman). L’intera serie Il Turco si basa su una storia vera, l’assedio di Vienna durante l’occupazione ottomana ed anche il personaggio di Can Yaman, Balaban è realmente esistito.

Tuttavia ci si chiede se anche Gloria de Il Turco è realmente esistita se si ispira ad un personaggio storico. A questa domanda ha risposto Greta Ferro in una recente intervista a Best Movie. L’attrice che la impersona ha lasciato intendere che non c’è una storia vera di Gloria, un vicenda reale da cui è tratta. E subito dopo ha spiegato a chi si è ispirata lei per interpretarla al meglio e calarsi nella parte. “È una donna tosta.” ha ammesso l’attrice prima di scendere nel dettaglio del suo personaggio



Gloria de Il Turco è una storia vera? Greta Ferro rivela: “Mi sono ispirata alle donne con la schiena dritta”

Sempre durante l’intervista Greta Ferro ha definito il suo personaggio di Gloria ne Il Turco come una sorta di femminista moderna: “Io, quando penso a un personaggio, penso sempre alla sua postura, al modo in cui cammina. Ecco, Gloria cammina con la schiena dritta, con estremo orgoglio. Gloria non si piega mai.” E poi ancora ha aggiunto che è una donna estremamente indipendente ma anche estremamente sola, che ha dovuto prendere sempre decisioni difficili e importanti per se stessa senza avere l’aiuto di nessuno. Ed infine ha concluso: “Si può dire che sia un personaggio femminista. Sicuramente mi sono affezionata molto a lei, mi ha insegnato tanto.” E c’è molta attesa nello scoprire come finisce Il Turco e cosa succederà ai vari personaggi anche a Gloria.