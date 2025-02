Buone prospettive 2025 per la travel & hospitality industry: i turisti nel mondo dovrebbero aumentare tra il 3% e il 5%, per gran parte con destinazioni europee, dove nel 2024 si sono registrati 747 milioni di arrivi internazionali (+5% rispetto al 2023) e con ottime prospettive per l’Italia, attraverso destagionalizzazione, ricerca di mete di nicchia, di luoghi caratterizzati da fenomeni naturali o legati al benessere con percorsi residenziali di longevità.

PROTESTE CONTRO I TURISTI IN ALTO ADIGE/ Il bilanciamento ambiente-turismo-lavoro da non dimenticare

È il dato saliente elaborato dall’Osservatorio della Borsa internazionale del Turismo, che oggi apre la sua nuova edizione a Fiera Milano Rho. Lo studio, condotto in partnership con Magda Antonioli, docente Bocconi e vicepresidente dell’European Travel Commission, ha individuato dati e trend sulla base di analisi di soggetti come l’Unwto World Tourism Barometer, Expedia, Booking e alcune università.

Grecia: aumenta la tassa di soggiorno per la "resilienza climatica"/ Le novità: hotel, AirBnb e crociere

Secondo la ricerca, si consolida e si rafforza la tendenza alla personalizzazione spinta e alla ricerca delle esperienze di viaggio. Anche il clima, e i suoi mutamenti che portano a situazioni estreme di disagio, condiziona le scelte dei turisti, sia nelle mete sia nella stagionalità: il 61% vuole anche pianificare vacanze con attività in serata o nelle prime ore del mattino.

Nuove attenzioni per il turismo sportivo, soprattutto nei mesi che precedono le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026: sono attesi più di 2 milioni di visitatori con una spesa di 154 milioni di euro per il solo soggiorno.

PATTO PER LE COMPETENZE NEL TURISMO/ Lo strumento per aiutare imprese e lavoratori

Accanto ai più che rodati metodi di viaggio, entrano prepotentemente del dizionario delle nuove tendenze del turismo 2025 lemmi quali bravecation, ethno botanic e altri ancora. Ci sono le esperienze di viaggio notturne, alla ricerca di evitare i sovraffollamenti dei siti. Ecco poi la bravecation, una predisposizione a mettersi in gioco con coraggio e testare esperienze insolite.

Non mancano le tendenze a vacanze naturalistiche, immersi nella natura. E infine c’è la “poltronite”, ovvero lo slow trip, o sleep tourism, portato all’eccesso, magari senza bisogno di parlare con nessuno, come nei monasteri o nei santuari. Un modus che fa il paio con lo jomo (Joy Of Missing Out): viaggiare molto slow, e spegnendo il cellulare e scollegandosi dai social, dedicandosi solo ad attività che generano serenità, trascorrere il tempo ascoltando i propri bisogni interiori.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI