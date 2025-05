VIOLENZA DI GENERE E GIUSTIZIA NEL NUOVO NUMERO DE IL VASO DI PANDORA

Violenza di genere e giustizia sono al centro del nuovo numero della rivista Il Vaso di Pandora – Dialoghi in psichiatria e scienze umane. Un tema complesso, da affrontare anche alla luce degli ultimi dati ISTAT, secondo cui nel 2023 ci sono stati 96 femminicidi, con 8 omicidi su 10 che hanno le donne come vittime. In 63 casi, gli assassini sono stati partner delle vittime o ex. Questi numeri suscitano indignazione, ma devono anche generare un dibattito all’altezza della complessità del tema e della sfida.

Infatti, il tema è stato analizzato dalla rivista da una prospettiva interdisciplinare, tenendo conto di vari fattori, come la giustizia penale e la salute mentale, ma anche la cultura e la responsabilità sociale. Il nuovo numero della rivista, pubblicata da Erga Edizioni, è stato presentato nella giornata di venerdì allo Spazio Archeologico dei Giardini Luzzati di Genova ed è stata l’occasione anche per chiarire quali sono gli obiettivi della pubblicazione: consentire una lettura più articolata della violenza di genere, andando oltre le risposte semplificate, grazie al contributo di psichiatria, diritto e società.

La rivista vuole promuovere il dialogo tra giustizia e psichiatria, sottolineando come le problematiche in questione non possano essere affrontate unicamente attraverso punizioni o diagnosi, ma richiedano un approccio basato sulla responsabilità sociale, l’inclusione e il rispetto dei diritti umani, tenendo conto della complessità di ogni singolo caso.

Il volume è stato curato da due esperti che lavorano nella REMS (Residenza per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza) della Liguria, cioè Norberto Miletto e Monica Carnovale, ma sono stati coinvolti anche altri autori, come studiosi e professionisti del calibro di Franco Corleone, Patrizia Meringolo e Marco Vaggi, che, insieme ad altri, hanno offerto una riflessione sulle connessioni tra diritto, salute mentale e società.

L’ULTIMO SAGGIO DI ZUFFA E LA RIFLESSIONE DI CORLEONE

L’apertura del nuovo numero de Il Vaso di Pandora è stata affidata all’ultimo saggio della filosofa Grazia Zuffa, scomparsa recentemente: nel suo scritto, critica l’uso simbolico e punitivo del diritto penale contro la violenza di genere, suggerendo un ripensamento del ruolo della punizione, ma anche del concetto di soggettività femminile e dell’influenza della cultura patriarcale. A tal riguardo, Corleone, ex garante dei detenuti, ha messo in discussione il modo in cui oggi la giustizia tratta le persone affette da disagi psichici che commettono reati.

In particolare, ha offerto una riflessione sulla non imputabilità dei pazienti psichiatrici, evidenziando le criticità del sistema attuale quando si tratta di occuparsi della sofferenza psichica in relazione con il reato. Corleone si è anche soffermato sulla conclusione del saggio di Zuffa, perché rimarca il cuore di una battaglia irrisolta, “quella sull’imputabilità e sul principio di responsabilità“. Ad esempio, ha denunciato l’ambiguità del concetto di “folle reo“, utilizzato per giustificare la separazione artificiale tra cura e punizione.

Ma Corleone sostiene anche che non sia sufficiente una riforma del sistema, perché è necessario in primis un cambiamento culturale profondo. Infatti, sottolinea un principio importante: la psichiatria non deve essere usata come strumento per esercitare controllo penale, cioè non dovrebbe servire per punire o etichettare le persone in base a disturbi mentali. Allo stesso modo, la giustizia non dovrebbe funzionare in modo meccanico, basandosi solo su perizie psichiatriche o su reazioni dettate dalla paura.

Va messo in discussione un approccio semplificato e pericoloso alla giustizia, che rischia di trascurare i diritti fondamentali delle persone. Per questo motivo Corleone ritiene che la questione riguarda le basi stesse dello Stato di diritto, cioè quel sistema in cui le leggi devono essere giuste, e le decisioni devono rispettare la dignità e i diritti di tutti, anche (e soprattutto) dei più fragili.