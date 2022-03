Il vegetale/ Su Rai 2 il film con Fabio Rovazzi

Il vegetale, film di Rai 2 diretto da Gennaro Nunziante

Il vegetale sarà trasmesso oggi, 10 marzo, a partire dalle ore 21:20 su Rai 2. Si tratta di un film di produzione italiana che ha debuttato nei cinema durante l’anno 2018 e appartiene al genere commedia. Il regista di questo film risulta essere Gennaro Nunziante. Il regista ha curato e scritto anche soggetto e sceneggiatura di questa pellicola, curando la storia e i dialoghi.

Uomini d'amianto contro l'inferno/ Su Rete 4 il film con John Wayne

All’interno del cast del film sono presenti diversi personaggi molto famosi nel panorama italiano dello spettacolo come Fabio Rovazzi, Luca Zingaretti, Ninni Bruschetta, Paola Calliari, Alessio Giannone, Rosy Franzese, Daniele Molino e Barbara d’Urso. Le musiche del film sono state realizzate da Fabio Rovazzi, Giancarlo Russo, Simone Privitera e Luca Orioli mentre la fotografia è stata messa a punto da Fabio Zamarion.

Il caso Collini/ Su Rai 3 il film che racconta l'orrore del nazismo

Il vegetale, la trama del film: dopo la laurea…

Leggiamo la trama de Il vegetale. Fabio Rovazzi è un laureato di Milano che ha appena terminato il suo percorso di studi. Fabio vorrebbe mettersi in cerca di un lavoro e così dare un senso al suo percorso scolastico. Allo stesso tempo, Fabio cerca anche una soddisfazione personale che sembra mancargli per realizzarsi completamente. Il padre di Fabio non aiuta né incoraggia il figlio. Bruno Rovazzi infatti, è il titolare di una ditta e risulta essere spesso avido e spocchioso. Più volte insulta il figlio e lo ritiene un incapace, chiamandolo Il Vegetale con fare sprezzante. A causa di diverse situazioni, Fabio comunque si ritroverà a comandare la ditta di famiglia, mentre il padre è in coma. Una volta che ha preso le redini dell’azienda, per Fabio sembra aprirsi un mondo fatto di sogni e aspirazioni. Tuttavia, il ragazzo scopre che la ditta del padre fa molti compromessi ed è invischiata in affari poco chiari. Quale sarà la scelta di Fabio? Si farà contaminare da questo mondo oppure continuerà a seguire i suoi ideali? Il ragazzo dovrà fare una scelta dura, ma alla fine opterà per la soluzione migliore e troverà la sua strada.

Magnifica ossessione/ Su Rete 4 il film con Rock Hudson e Jane Wyman

Il video del trailer “Il vegetale”





© RIPRODUZIONE RISERVATA