Il vendicatore del Texas/ Su Rete 4 il film con Robert Taylor e Joan Caulfield

Il vendicatore del Texas va in onda su Rete 4 oggi, 20 aprile, a partire dalle ore 17.00. Questa opera cinematografica può essere esaminata come se fosse un lungometraggio di genere western. Gli artisti, che si sono calati ad interpretare le parti principali del vendicatore del Texas, sono Robert Taylor, Robert Loggia, Joan Caulfield e Robert Middleton. L’anno di produzione di questo western è il 1963. Il regista di questo film è Tay Garnett. Questi ha diretto anche altre pellicole molto celebri, come L’avventura del Grande Nord e Le sette meraviglie del mondo. Le musiche, che si sentono in questo lungometraggio, sono frutto del talento di Paul Sawtell. Questi è un celebre compositore polacco che ha scritto le colonne sonore di alcuni film degli anni quaranta e sessanta. Robert Taylor ha recitato anche in Un americano a Oxford e in Troppo amata.

Fast & furious 6/ Video, su Italia 1 il film con Vin Diesel e Paul Walker

Il vendicatore del Texas, la trama del film

Ne Il vendicatore del Texas, il protagonista è un losco uomo d’affari. L’uomo è molto crudele e trascorre la sua vita non rispettando la giustizia. Un giorno, questi si trova nello stato del Wyoming. In questo posto, il protagonista incontra dei rancheri. Questi ultimi sono appunto dei proprietari di ranch. Il losco uomo d’affari, che si chiama Johnny Quatro, cerca quindi di convincere i rancheri a cedergli parte delle loro terre. Costui vuole dunque creare una via di scorrimento che gli consenta di trasportare indisturbato nel West numerose mandrie di bestiame. Il piano di Quatro procede nel migliore dei modi, fino a che non incontra un certo Sam Brassfield. Questi è un allevatore molto coraggioso, il quale cerca di opporsi tenacemente alle mire losche di Johnny.

Tutte lo vogliono/ Video, su Rai 2 il film con Enrico Brignano e Vanessa Incontrada

Quatro tenta di convincere pacificamente Sam a cedergli il suo terreno. Tutti i suoi tentativi pacifici non vanno a buon fine. A questo punto, Johnny decide di assoldare una banda di pistolero, incaricati di seminare terrore in tutta la zona in cui vive Brassfield. Quatro vuole quindi che Sam e gli altri rancheri, che ancora non si sono piegati al suo volere, assecondino il suo progetto truffaldino. In un primo momento, l’allevatore si limita a difendersi dai suoi nemici. Un giorno, però, Quatro e i suoi uomini uccidono la sua amata fidanzata, che si chiama Sharleen Travers. Dopo la morte della compagna, Sam decide di vendicarsi. Alla fine Brassfield riesce a farsi giustizia e a ristabilire l’ordine.

LEGGI ANCHE:

Logan the Wolverine/ Video, su Italia 1 il film con Hugh Jackman

© RIPRODUZIONE RISERVATA