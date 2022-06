Il vendicatore del Texas/ Su Rete 4 il western con Robert Taylor

Il vendicatore del Texas, film di Rete 4 diretto da William Taylor Garnett

Il vendicatore del Texas verrà trasmesso oggi, 19 giugno, dalle ore 16:55 su Rete 4. Si tratta di una pellicola che appartiene al genere western e azione e che ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 1963. Il regista di questo film risulta essere lo statunitense William Taylor Garnett mentre la sceneggiatura è stata scritta da Thomas Thompson.

All’interno del cast del film sono presenti svariati attori famosi come Robert Taylor, Robert Loggia, Joan Caulfield, Robert Middleton, Larry Gates, William Windom, Virginia Christie, Richard Devon, Ray Teal, Malcolm Atterbury e John Mitchum. Le musiche del film sono state realizzate da Paul Sawtell e Bert Shefter mentre la fotografia è stata curata da William Snyder.

Il vendicatore del Texas, la trama del film

Il vendicatore del Texas ci parla di un posto che può essere un posto crudele e presto un allevatore che se ne sta per i fatti suoi lo scoprirà amaramente. Proprio così, Sam Brassfield non fa altro che costruire delle barriere per proteggere la sua terra ma viene colpito duramente da Clay Matthews, un proprietario terriero che vuole conquistare la terra si Sam così da avere una proprietà sempre più ampia. Sam comunque resiste e non cede ai ricatti di quest’uomo pieno di potere.

A questo punto Clay capisce che per avere la terra deve minacciare l’uomo. In questo modo, ingaggia alcuni banditi e spaventa Sam, ma quest’ultimo è incrollabile e non vuole cedere in alcun modo la terra. A questo punto, i banditi non hanno altra scelta, non possono tornare da Clay a mani vuote altrimenti verrebbero accusati. Per questa ragione, uccidono la fidanzata di Sam. Con questo evento ben in mente, Sam dimenticherà di essere un docile allevatore e si trasformerà nel vendicatore del Texas per avere la sua vendetta e trovare finalmente giustizia.

