Il vero amore/ Su Canale 5 il film con Lauren Mennell (oggi, 26 giugno 2019)

Si tratta di un film che non è uscito nelle sale cinematografiche ma ha debuttato direttamente in televisione. Il film è stato realizzato nell'anno 2015. Dietro la macchina da presa è possibile notare un tocco femminile, dal momento che la regista del film è Anne Wheeler. La sceneggiatura di quest'opera è stata invece affidata a Nancey Silvers. I protagonisti del film sono Jesse Metcalfe e Autumn Reeser. Nel cast sono presenti anche Lauren Mennell e Lauren Holly. Le musiche del film sono state realizzate dal maestro Terry Frewer. La fotografia della pellicola invece è stata messa a punto da Adam Sliwinski. I costumi invece sono stati realizzati da Valerie Halverson. La pellicola, come si può intuire dal titolo, rientra nel genere romantico o sentimentale.

Il vero amore, la trama del film

La trama de Il vero amore è incentrata su Bradley Suttons. Quest’ultimo è un grande cantante country di fama e successo che vive un momento di gloria. Tutti infatti, sembrano acclamarlo e lui cerca di godersi il suo momento sulla cresta dell’onda. Oltre a ciò, la vita di Bradley sta anche per subire una forte scossa. Difatti, da lì a poco dovrà sposarsi con una nota attrice. Tuttavia, Bradley sente che questa scelta potrebbe non soddisfarlo appieno e potrebbe avere dei ripensamenti. Prima di sposarsi comunque, il cantante decide di fare un giro in quella che è stata la città che gli ha dato i natali. Visitare la propria città, dove ha mosso i primi passi e fatto le prime esperienze lo farà tornare alla mente vecchi ricordi. La situazione diventa ancora più interessante quando Bradley incontra Sarah, una sua vecchia conoscenza. I due da piccoli erano molto uniti ed addirittura, tra gioco e realtà, da piccoli i due si erano già promessi in matrimonio. Con il passare del tempo, Bradley si sente sempre più confuso e decide di rimanere in città e schiarirsi le idee. A quel punto dovrà decidere quale strada intraprendere per scoprire quale sia il vero amore della sua vita.

