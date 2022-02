Il viaggio di Arlo/ Su Italia 1 il film d’animazione per grandi e piccini

Il viaggio di Arlo, film di Italia 1 diretto da Peter Sohn

Il viaggio di Arlo va in onda oggi, 5 febbraio, a partire dalle ore 21.20 su Italia 1. Si tratta di un film d’animazione tra avvenuta e commedia prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2015 da Denise Ream e diretto da Peter Sohn.

Nella versione italiana i protagonisti di questo straordinario film vengono doppiati da Lorenzo D’Agata, Massimo Corvo, Perla Liberatori, Alberto Angrisano, Roberta Paladini, Francesco Ferri, Emanuela Ionica, Christian Iansante, Daniela D’Angelo e molti altri ancora. Straordinarie sono le scenografie curate da Harley Jessup, Sharon Calahan, Bryn Imagire, Noah Klocek e Huy Nguyen.

Il viaggio di Arlo, la trama del film: quel meteorite mancò il bersaglio

La storia de Il viaggio di Arlo è ambientata in tempi lontanissimi, quando il meteorite che avrebbe dovuto destinare all’estinzione i dinosauri clamorosamente manca il bersaglio, lasciando che questi prosperino sul pianeta. Protagonista è il piccolo Arlo, un goffo e timido dinosauro più volte spronato dal padre Henry nel cercare di diventare più temerario e coraggioso. Quest’ultimo nonostante diversi tentativi vani è convinti che il piccolo riuscirà nell’impresa che da sempre rappresenta la famiglia, ovvero riuscire a lasciare la propria impronta sul silo del granturco. Per questa ragione Henry sceglie proprio Arlo come guardiano del granturco con l’obbiettivo di catturare un parassita che rischia di compromettere il raccolto. Il piccolo riesce a farlo cascare nella trappola ma nel momento cruciale viene meno e non lo uccide, lasciando che scappi. Come punizione il padre sceglie di portarlo con se alla ricerca del parassita, ma una pioggia battente mette a rischio la missione con il piccolo Arlo che cadendo si ferisce una gamba.

La vera tragedia accade poco dopo, con Henry che riesce a mettere in salvo il figlio ma non sopravvive alle intemperie, morendo davanti agli occhi del piccolo Arlo. Dopo la triste perdita il giovane dinosauro è costretto a rimboccarsi le maniche e a portare avanti la famiglia oltre che prendersi cura della fattoria. Alcuni giorni dopo scopre nuovamente il cavernicolo intento a deturpare il granturco e, visto il desiderio di vendetta dopo ciò che per colpa sua era accaduto al padre, lo rincorre nella natura. Da questo momento in poi i due inizieranno una serie di avventure in terre sconosciute, entrambi alla ricerca delle proprie radici e con l’occasione di stringere una sincera amicizia. Il cavernicolo infatti confessa di essere rimasto anche lui orfano e si sente particolarmente legato al piccolo Arlo. Quest’ultimo decide di chiamare il suo nuovo amico Spot e insieme si mettono alla ricerca della via di casa perduta. Dopo una serie di peripezie contro dinosauri avversi e nel bel mezzo di nuove tempeste che generano le paure di Arlo, i due riescono a ritrovare entrambi le rispettive famiglie. Il giovane dinosauro accetta che Spot segua un gruppo di cavernicoli, convinto che la cosa giusta per la creatura fosse ricongiunsi con i suoi simili. Al contempo anche lui ritrova finalmente la sua famiglia e la felicità perduta.

Il video del trailer “Il viaggio di Arlo”





