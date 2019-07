IL VIAGGIO DI FANNY/ Su Canale 5 il film su Fanny Ben-Ami (oggi, 21 luglio 2019)

Nella prima serata oggi, alle 21:20, su Canale 5 andrà in onda Il viaggio di Fanny un piccolo gioiellino di cinema drammatico. Si tratta del film franco/belga Le Voyage de Fanny, una storia tenera, drammatica, ambientata durante la Seconda guerra mondiale nella Francia occupata dai nazisti. La produzione, composta dalle case Origami Films e Bee Films, rilasciò questo film nel 2016, uscito un po’ in sordina al cinema, pronto a rifarsi con i passaggi televisivi. Regista de Il viaggio di Fanny è la cineasta francese Lola Doillon, artista dedita al cinema d’essai, anche sceneggiatrice dei suoi film, conosciuta più nei circuiti francesi che oltre confine. Nel cast del film a interpretare Fanny Ben-Ami, narratrice della sua esperienza da piccina attraverso il romanzo “Le journal de Fanny”, c’è Leonie Souchaud.

IL VIAGGIO DI FANNY, LA TRAMA DEL FILM

Siamo nel 1943 e Fanny è una ragazzina tredicenne che vive e subisce l’aggressione tedesca non solo nella sua patria, la Francia, ma anche della sua religione. Fanny è infatti ebrea e quell’anno fu il momento più cruento per milioni di ebrei come lei, deportati e uccisi dalla follia nazista. La vita di Fanny le riserva però anche momenti piacevoli, o, per meglio dire, meno drammatici; la ragazzina viene infatti mandata in una colonia per adolescenti in montagna, assieme ad altri coetanei di entrambi i sessi e tutto sembra funzionare, la guerra appare lontana, ma così non è. Le truppe naziste arrivano anche in quell’angolo di apparente calma e pace e l’invasione della montagna pregiudica la serenità degli adolescenti. Fanny scappa con grande determinazione: sa che in Svizzera potrebbe trovare la salvezza e la sua caparbietà la porterà a scoprire la sua tenacia, il suo coraggio, la sua voglia di vivere sempre e comunque senza arrendersi.

