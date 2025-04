Albano e Romina Power sono apparsi di nuovo in video sui social, e i fan hanno iniziato – come sempre – a sognare. Ecco l’annuncio.

Per anni i due hanno rappresentato una delle coppie più amate e più longeve del mondo dello spettacolo, tanto che durante i loro anni matrimoniali hanno anche messo al mondo quattro figli. Un legame intenso – il loro – e che ha continuato a crescere giorno dopo giorno, appassionando tutti i fan non solo per la loro vita privata, ma anche per quel sodalizio professionale che hanno avuto. All’improvviso è però finito tutto e c’è stata una brusca separazione, che li ha portati a prendere due strade differenti. Lui ha ad esempio iniziato una storia con la sua attuale compagna Loredana Lecciso, da cui ha anche avuto gli ultimogeniti Jasmine e Albano Jr.

Irma Testa, coming out a The Couple: "Io e mia sorella Lucia siamo lesbiche"/ "Fidanzate con due donne"

Con il tempo, Albano e Romina sono tornati ad esibirsi insieme, mettendo subito in evidenza il fatto di avere nuovamente dei rapporti ottimi nonostante la separazione.

Cosa hanno annunciato Albano e Romina Power

I due cantanti sono tornati ad esibirsi insieme dopo molti anni, e anche dopo una separazione che li ha portati a dividersi dopo una vita matrimoniale molto lunga e la nascita dei loro quattro figli. Di certo, entrambi hanno vissuto anche momenti difficili, come ad esempio la scomparsa improvvisa della loro figlia Ylenia. Un evento – questo – che ha cambiato terribilmente la loro esistenza, e che ha lasciato un vuoto enorme nelle loro vite e anche in quelle degli altri figli. Sui profili social della Power, è adesso arrivato un video annuncio che riguarda proprio il futuro lavorativo di entrambi.

Cosimo, il corteggiatore di Tina è veramente ricco? Che lavoro fa e cosa si sa di lui

I cantanti hanno infatti annunciato che il 24 maggio canteranno a Madrid, in Spagna, al Teatro Movie Star Arena. “Non perdetevelo, sarebbe un errore”, ha infine concluso Albano. Numerosi sono stati i commenti dei fan, che si sono detti felicissimi per averli visti insieme dopo molto tempo. I due sono infatti rimasti in ottimi rapporti e lo danno a dimostrare ogni giorno, soprattutto quando si esibiscono sullo stesso palco cantando le canzoni che sono ormai delle hit di successo, e che restano impresse nella mente di migliaia di persone nonostante siano trascorsi anni dal loro debutto nel panorama musicale italiano.

Jessica Morlacchi e la frecciatina ai concorrenti di The Couple/ La vincitrice del GF rivede la casa e...