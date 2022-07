Il Vigile/ Su Rete 4 il film cult con protagonista Alberto Sordi

Il Vigile, film di Rete 4 diretto da Luigi Zampa

Il Vigile va in onda oggi, giovedì 21 luglio, a partire dalle ore 16.45 su Rete 4. Si tratta di una pellicola del 1960 per la regia di Luigi Zampa e con un indimenticabile Alberto Sordi. La sceneggiatura è di Ugo Guerra mentre le musiche sono affidate a Piero Umiliani. Nel cast ci sono anche Vittorio De Sica, Sylva Coscina,

Marisa Merlini e Nando Bruno. Quando uscì il film, era accompagnato dalla solita dicitura che i fatti narrati erano puramente di fantasia ma sembra che in realtà la storia sia stata largamente ispirata da un fatto di cronaca con protagonista il vigile Ignazio Melone che ebbe un diverbio simile a quello di Otello con il vicequestore di Roma.

Renzo Helfer, segretario di Stato dell’epoca, decise di censurare alcune scene del film ritenute troppo esplicite, in particolare una nella quale la moglie del vigile invita il figlio a lasciar correre un’ingiustizia subita, dicendo che poi da grande sarà costretto a superarne anche troppe di scorrettezze.

Il Vigile, la trama del film

Passiamo ora alla trama de Il Vigile. Otello Celletti è un disoccupato che vive in un paesino di fantasia in provincia di Roma. Non riesce a trovare un lavoro decente e per questo è deriso da tutti, poi per una serie di coincidenze fortunate c’è la svolta: suo figlio salva quello del sindaco dall’annegamento e, dopo molte insistenze con il primo cittadino, Otello riesce ad avere un posto come vigile.

Felice dell’opportunità che gli è stata data, l’uomo inizia a sfruttare l’occasione per vendicarsi di tutti quelli che per anni lo hanno trattato male e deriso, mostrandosi molto zelante nel suo ruolo, anche se poi nella realtà il suo rendimento è sempre molto mediocre. Un giorno gli viene affidato un compito molto importante: aiutare una persona che è rimasta con la macchina in panne.

Si tratta di Sylva Coscina e Otello non si lascia scappare l’occasione per fare il cascamorto con lei, tanto che la lascia andare via senza farle la multa, nonostante l’attrice sia senza documenti e perfino senza patente di guida. Peccato, però, che la Coscina racconta l’episodio durante una puntata del Musichiere tanto che anche il sindaco lo sente e si infuria, riprendendo bruscamente il vigile. Per questo motivo Otello decide di diventare più inflessibile e multa addirittura il primo cittadino quando lo ferma per eccesso di velocità.

Il sindaco si infuria ma Otello pensa che si tratti di un modo per metterlo alla prova e così emette la multa ma ottiene solo un trasferimento al canile municipale. Da questa vicenda viene fuori uno scandalo di portata enorme ad opera dei monarchici che vogliono candidare Otello alle prossime elezioni, tuttavia il vigile decide di ritirare tutte le accuse perché il sindaco lo ricatta con delle informazioni compromettenti sulla sua famiglia.

Come premio viene reintegrato nel ruolo di vigile: Otello giura di aver capito la lezione e di avere ben chiaro quando deve essere inflessibile e quando no. Qualche giorno dopo il vigile vede l’auto del singolo sfrecciare sulla strada ma decide di non fermarlo, poi la macchina sbanda nella cosiddetta curva della morte e finisce in un burrone. La scena successiva vede Otello sulla sua moto che scorta l’ambulanza sulla quale è stato caricate il primo cittadino.

