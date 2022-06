IL VILLAGGIO DEI DANNATI/ Video trailer: l’adattamento del cult di Wyndham su Sky

Nuova serie Sky Original da non perdere, le prime immagini promettono bene. Appena rilasciato il trailer ufficiale de Il villaggio dei dannati, la rivisitazione moderna e oscura dell’omonimo classico di fantascienza di John Wyndham: arriverà il 17 giugno su Sky e in streaming su NOW.

Protagonisti de Il villaggio dei dannati Keeley Hawes (Bodyguard, It’s a Sin) e Max Beesley (The Outsider, Suits), entrambi nominati ai BAFTA. Ricordiamo che la serie è diretta da Alice Troughton (Baghdad Central, Cucumber, A Discovery of Witches), coadiuvata da ennifer Perrott (Gentleman Jack, Doctor Who) e Börkur Sigthorsson (Trapped). La sceneggiatura porta la firma di David Farr, Sasha Hails, Namsi Khan e Laura Lomas. I produttori esecutivi sono Marc Samuelson e Robert Cheek per Route 24 e Ruth Kenley-Letts e Neil Blair per Snowed-In Productions. La produttrice della serie è Eliza Mellor (Poldark, Behind Her Eyes).

IL VILLAGGIO DEI DANNATI: TRAMA E TRAILER

La tranquilla Midwich, una sonnolenta cittadina del sud dell’Inghilterra, è un posto perfetto per far crescere dei bambini. Una notte di settembre, però, gli abitanti di una discreta porzione dell’area residenziale perdono tutti conoscenza senza un apparente motivo. Esseri umani e animali, tutti cadono a terra, senza preavviso e senza ragione. Per dodici ore non si riesce a entrare nella zona del blackout, e come se non bastasse i telefoni, i satelliti, le fotocamere e le videocamere non funzionano. Nessuno sa di preciso cosa sia successo. Poi, all’improvviso, tutto sembra tornare alla normalità. Sembra. Perché in quelle dodici ore in realtà è successo qualcosa di inspiegabile: ogni donna in età fertile è infatti rimasta incinta. I bambini nati in queste circostanze, un gruppo di individui decisamente particolari, vengono rinominati The Midwich Cuckoos, i cuculi di Midwich. A causa loro, niente sarà più come prima in quella che una volta era una comunità coesa e pacifica, e che ora è invece divisa e diffidente. In gioco c’è il futuro dell’intera cittadina: come evitare una potenziale catastrofe? Come riportare l’ordine e la normalità, qualunque cosa ciò significhi?

