Il virginiano/ Su Rete 4 il film con Trace Adkins e Brendan Penny (oggi, 7 luglio)

Il virginiano va in onda su Rete 4 oggi, martedì 7 luglio, a partire dalle ore 16:40. Si tratta di una pellicola americana prodotta è realizzata nel 2014 con la regia di Stuart Gilmore e il soggetto tratto dal romanzo scritto da Owen Wister poi diventato anche opera teatrale. La sceneggiatura è stata rivista e adattata per la versione cinematografica da Bob Thielke. È stato prodotto dalla casa cinematografica della Nasser Group con le musiche composte da Colin Aguiar e nel cast sono presenti tra gli altri Trace Adkins, Brendan Penny, Victoria Pratt, Steve Bacic e Ron Perlman

Il virginiano, la trama del film

In Il virginiano ci troviamo nel vecchio selvaggio west con la pellicola che racconta le avventure di un uomo dal carattere piuttosto rude e tradizionalista che si trova a spostarsi dalla parte sud degli Stati Uniti verso il nord. La sua è una storia quanto mai drammatica e difficile in quanto ha perso entrambi i genitori quando era ancora un tenero bambino per cui è stato cresciuto dal giudice Harry che peraltro è un potente proprietario terriero che la educato secondo quelli che sono i canoni per sopravvivere in un mondo complesso come quello del West. Questo ha influenzato in maniera molto importante il suo carattere rendendolo un uomo molto risoluto e dediso. Tuttavia, dimostra di voler riallacciare i collegamenti con il proprio passato e con le proprie origini. In ragione di ciò decide di lasciare la sua casa e di dirigersi nel vecchio Ranch dei suoi genitori. Infatti ha deciso di seguire le orme della propria famiglia ed in particolar modo di diventare a sua volta un allevatore.

Tutto però sembra cambiare nel momento in cui si ritrova a collaborare con uno scrittore arrivato sul confine per cercare di investigare su quanto sta accadendo ai cosiddetti ladri di mandrie. Il motivo di questa ricerca è legata ai metodi eccessivamente duri con cui la legge e soprattutto i proprietari terrieri hanno deciso di colpire i ladri riservando loro un trattamento disumano. Avendo a cuore questa vicenda anche perché lui è un allevatore decide di aiutare lo scrittore nell’andare a fondo in questa vicenda rendendosi conto come dietro tutto questo vi sia un vero e proprio traffico che contrabbanda le mandrie devastando dal punto di vista economico la comunità locale. Il virginiano si renderà conto che dietro a questo incredibile traffico illecito ci sia anche lo zampino del suo potente padrino il quale ha pensato bene di arricchirsi sfruttando e le debolezze degli allevatori e della legge in questa zona degli Stati Uniti d’America.

© RIPRODUZIONE RISERVATA