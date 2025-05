Due cerimonie ed una grande promessa: amarsi per sempre, nella buona e nella cattiva sorte. Ignazio Boschetto de Il Volo è felicissimo al fianco di sua moglie Michelle Bertolini. Una splendida donna con cui vuole costruire il suo futuro sentimentale e con cui ha già messo basi solide. “Abbiamo fatto rito civile con amici e più persone, poi un matrimonio intimo con la famiglia. Lei stupenda e io meno? Lo sapevo, menomale ci sono donne che guardano la parte interiore e non solo quella esteriore”, ha detto il cantante de Il Volo in una intervista a Verissimo di non molto tempo fa.

Ignazio e Michelle, infatti, non hanno perso tempo e hanno deciso di coronare il loro sogno d’amore dopo aver capito di essere fatti l’uno per l’altra. Ex tennista professionista, miss Venezuela Internacional 2013 e imprenditrice ha annunciato di recente di essere in dolce attesta.

Ignazio Boschetto e l’amore per la moglie Michelle Bertolini: “Non desideravo altro”

“Sono felicissimo di questa fase della mia vita, non desideravo altro”, ha dichiarato Ignazio Boschetto nel salotto di Canale 5. “Se le scelte sono dettate dalla fretta finiscono subito ma io mi sento come mai nella mia vita e oggi, a parte l’amore, sento e vedo che la mia vita ha preso una forma che mi piace”, ha raccontato ancora il cantante de Il Volo, a cuore aperto. “Mi piace viverla e averla, sentirmi in questa dimensione, cosa posso chiedere di più”, ha sottolineato l’artista parlando della moglie Michelle Bertolini.

Al suo fianco, praticamente da sempre, ci sono gli amici e colleghi de Il Volo, Piero Barone e Gianluca Ginoble. Quest’ultimo a tal proposito ha confidato: “Negli anni, con Ignazio, abbiamo avuto dei contrasti perché siamo diversi ma l’affetto che provo per lui è come quello che si prova in una famiglia, anche se magari le parole a volte non bastano. Abbiamo condiviso vent’anni come non essere felici per lui?”.