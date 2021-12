Il Volo: chi sono le fidanzate di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble?/ Flirt veri e presunti

Il Volo è uno dei gruppi musicali italiani più apprezzati all’estero. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sono sulla scena musicale da quando erano poco più che bambini, da quando a Ti Lascio una canzone lasciarono il segno. Da allora sono cresciuti e nel corso degli anni non sono mancate, sul loro conto, le pagine del gossip. Ospiti a Domenica In il 26 dicembre, il trio non ha una vita sentimentale totalmente segreta.

Al momento l’unico ad essere single è Piero Barone

Il tenore durante un’ intervista a Verissimo ha confessato di non aver trovato ancora l’anima gemella: “Sono single. L’amore è un tema particolare, molti hanno la fortuna di trovare l’anima gemella, io ancora no. Però sono sicuro che è li fuori da qualche parte.” Ha dichiarato nel salotto televisivo di Silvia Toffanin. Ciò non toglie che in passato non sia stato al centro della cronaca rosa. A lui gli sono stati attribuiti tantissimi flirt con donne dello spettacolo, da Elisabetta Gregoraci, la quale ha smentito, alla Iena Veronica Ruggeri fino Valentina Allegri, figlia del famoso allenatore di calcio. Con quest’ultima la relazione c’è stata davvero, ma dopo un periodo stabile e felice i due si sono detti addio. A far naufragare il loro legame sarebbe stata la distanza: Barone era sempre in giro per il mondo e questo ha scaturito non poche incomprensioni.

Gianluca Ginoble ha il cuore impegnato

Gianluca Ginoble del trio de Il Volo è fidanzato con Eleonora Venturini Storaro. La ragazza è la nipote del famoso direttore della fotografia Vittorio Storaro. La loro relazione è stata resa pubblica recentemente, attraverso una foto condivisa su Instagram dai diretti interessati, in cui appaiono insieme e felici ad un ricevimento. Lo stesso Ginoble, aveva parlato del suo fidanzamento senza sbottonarsi troppo da Silvia Toffanin: “Sono fidanzato, si chiama come mia madre: Eleonora”. Aveva detto, aggiungendo di essere felice : “Oggi sono fidanzato e realmente innamorato, posso dirlo pubblicamente: sono felice”.

Il tenore tuttavia, non è stato esente da attribuzioni di relazioni varie, in passato. Tra queste Pasqualina Sanna, famosa per aver partecipato allo show televisivo La pupa e il secchione: sembra che tra i due ci sia stata una relazione. Lo stesso vale con la più famosa Mercedesz Henger, figlia di Eva Henger. In questo caso la smentita c’è stata: “Gianluca è un amico da più di un anno, oltretutto è fidanzatissimo, così come lo sono io, non capisco perchè mi attribuiscono ogni volta un fidanzato nuovo, sono notizie non veritiere“. Ha dichiarato a Pomeriggio Cinque la figlia dell’ex attrice pornografica.

Ignazio Boschetto innamorato di Ana Paula

Ignazio Boschetto tra i tre cantanti de Il Volo è quello che ha una vita amorosa meno movimentata. Il tenore bolognese infatti da qualche tempo ha il cuore impegnato con una ragazza brasiliana, una ballerina di nome Ana Paula Guedes. Sempre a Verissimo, Boschetto ha fatto sapere di essere innamorato: “Sono in un momento della mia vita in cui sto bene. Lei vive dall’altra parte del mondo, un po’ lontano, ci stiamo conoscendo ancora, ma siamo molto innamorati”. Ignazio ha poi fatto sapere come ha conosciuto Ana Paula: “ho conosciuto in pandemia una ragazza un po’ lontano, dall’altra parte del mondo. È stato strano, ci siamo scambiati messaggi, poi alla prima opportunità sono andato in Brasile a conoscerla”.

La fidanzata del cantante, è un’insegnante di ballo all’interno della quarta edizione di Dança dos Famosos, lo show brasiliano molto simile al nostro Ballando con le Stelle. La ballerina condivide con Boschetto la passione per la musica che lei ha coltivato attraverso la danza fin da quando era una bambina. E’ anche specializzata in tip tap.



