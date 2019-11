Il Volo concerto 10 anni insieme/ Scaletta canzoni, diretta: la festa di Ginoble, Boschetto e Barone

CONCERTO “IL VOLO 10 ANNI INSIEME”

Martedì 19 novembre, in prima serata, canale 5 regala una grande serata musicale al proprio pubblico trasmettendo il concerto de Il Volo che festeggia 10 anni di carriera. La serata speciale dal titolo “Il Volo – 10 anni insieme” è un omaggio a Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone che, dopo essersi incontrati sul palco di “Ti lascio una canzone” sono diventati delle star internazionali girando il mondo e duettando con star del calibro di Barbra Streisand a Placido Domingo. Pur essendo giovanissimi, i tre cantanti de Il Volo hanno scritto pagine importanti della musica italiana portando a casa importanti riconoscimenti come la vittoria del Festival di Sanremo 2015 con il brano “Grande Amore”. Dalla splendida cornice di Matera, le tre incredibili voci di Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone, accompagnate dall’Orchestra della Magna Grecia e dal violinista Alessandro Quarta, daranno vita ad una grande festa musicale.

IL VOLO, IL CONCERTO: I MOMENTI PIU’ BELLI DELLA CARRIERA

“Il Volo 10 anni insieme” è una festa e un omaggio alla straordinaria carriera di Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone che, questa sera, festeggeranno dieci anni di carriera esibendosi sulle note di alcune delle canzoni più belle del loro repertorio. Nel corso della serata, inoltre, verranno trasmesse anche le immagini più belle degli ultimi dieci di successi: dagli esordi fino sul palco della trasmissione condotta da Antonella Clerici a quello del Teatro Ariston passando per i sold out registrati nei posti più importanti per la musica internazionale come l’Arena di Verona o il Radio City Music Hall di New York. Tanti, poi, i momenti emozionanti vissuti da Gianluca, Ignazio e Piero come l’esibizione davanti a Papa Francesco in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù a Panama.

LA SCALETTA DEL CONCERTO “IL VOLO 10 ANNI INSIEME”

Tanti i brani che Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone regaleranno al proprio pubblico durante la serata “Il Volo 10 anni insieme”. Oltre ai propri successi, si esibiranno anche sulle note di cover diventate pietre miliari della musica italiana e internazionale. Tra i brani in scaletta, dunque, ci sono: “Musica che resta” e “Grande amore”, le cover di “Il Mondo” (Jimmy Fontana), “Un amore così grande” (Claudio Villa), “Granada”, “Surrender – Torna a Surriento”, “E penso a te” (Lucio Battisti), “She’s Always a Woman” (Billie Joel), “No puede ser”, “Volare” (Domenico Modugno), “My Way” (Frank Sinatra) e “Almeno tu nell’universo” (Mia Martini).



© RIPRODUZIONE RISERVATA