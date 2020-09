Il Volo, concerto 10 anni insieme/ Scaletta e diretta: da Caruso a Grande amore (replica)

TORNA IN REPLICA SU CANALE 5 DELL’EVENTO CONCERTO “10 ANNI INSIEME”

Venerdì 11 settembre, in prima serata su canale 5, i fans de Il Volo potranno rivivere le grandi emozioni del concerto “10 anni insieme” che si è tenuto a Matera per festeggiare i dieci anni di carriera di Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone e trasmesso per la prima volta lo scorso 19 novembre 2019. Nella suggestiva e bellissima location della “Città dei Sassi”, Il Volo, accompagnato dall’Orchestra della Magna Grecia e dal violinista Alessandro Quarta, hanno dato vita ad uno dei concerti più belli esibendosi sulle note dei grandi classici, ma anche esibendosi con brani della musica leggera italiana e che sono considerati dei capolavori come Almeno tu nell’universo, Il mondo, A chi mi dice e Un amore così grande. Non mancheranno, poi, i pezzi lirici con le voci di Gianluca, Piero e Ignazio che regaleranno grandi brividi ai telespettatori di canale 5.

LA SCALETTA CONCERTO IL VOLO

Con una carriera straordinaria alle spalle che li ha portati a vincere il Festival di Sanremo a soli 20 anni e ad esibirsi in tutto il mondo esibendosi con i grandi nomi della musica internazionale come Barbra Streisand e Placido Domingo, Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto de Il Volo hanno festeggiato i loro primi dieci anni di carriera con un live organizzato in uno dei luoghi più belli e suggestivi del mondo. Il vero spettacolo, però, è stata come sempre la musica e la voce dei tre giovani artisti. Quali brani, dunque, i telespettatori riascolteranno questa sera? Ecco tutta la scaletta:

– Il mondo

– Un amore così grande

– E penso a te (Ignazio)

– She’s always a woman (Gianluca)

– No puede ser (Piero)

– Nel blu dipinto di blu

– People

– My way

– Musica che resta

– Smile

– Almeno tu nell’universo

– Caruso

– Mi mancherai (tema de Il Postino)

– Arrivederci Roma

– Where do i begin (Love Story)

– A chi mi dice

– O sole mio

– Libiamo ne i lieti calici

– Nessun dorma

– Grande amore

