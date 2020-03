Il Volo/ “Coranvirus? E’ triste non poter abbracciare i propri cari” (Verissimo)

Il Volo sono tra i protagonisti di “Verissimo – Le storie“, le repliche trasmesse da sabato 21 marzo 2020 su Canale 5. Silvia Toffanin torna in video con le interviste più belle di questa edizione interrotta per l’emergenza sanitaria da Coronavirus. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sono reduci da un tour americano che li ha portati a cantare in diversi stati degli Stati Uniti d’America, un’esperienza che hanno raccontato in esclusiva al settimanale Oggi. Distanti chilometri dall’Italia, i tre cantanti non si rendevano davvero conto di cosa stesse succedendo in Italia per via del Coronavirus. “Quando eravamo in America non realizzavamo a pieno cosa stava succedendo in Italia. In quelle settimane tra un concerto e l’altro abbiamo incontrato decina di migliaia di persone” – ha dichiarato Piero Barone. Il cantante ha poi proseguito precisando: “per questo tornati a casa, ci siamo messi in isolamento volontario. Ora sono a casa mia, a Nara, in Sicilia. Passerò la mia quarantena senza vedere genitori e nonni, per proteggerli”.

Il Volo: “Priscilla Presley? C’è una grande amicizia”

Con queste parole Piero Barone ha raccontato il suo ritorno a casa con Il Volo per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I tre tenori de Il Volo hanno dovuto interrompere il loro fortunatissimo tour americano: date sold out e gente che li aspettava sotto l’albergo nonostante il freddo. In particolare i tre tenori hanno ricordato la data di Chicago: “i fan ci aspettavano al gelo sotto il nostro albero, con una temperatura di -19 gradi. Ci hanno commosso”. Non solo fan, durante le tappe americane hanno rincontrato anche grandi nomi della musica mondiale come quello di Placido Domingo: “prima del concerto di New York è venuto a fare i vocalizzi nel nostro camerino”. Oltre a Placido Domingo, i tre tenori de Il volo hanno ricordato anche l’incontro con Priscilla Presley: “l’abbiamo conosciuta ai tempi del tour con Barbra Streisand. Eravamo andati nel salone del parrucchiere della Streisand per farci tagliare i capelli e lei era lì e ci ha chiesto “ma voi siete i ragazzi del Volo?. Da lì è nata una collaborazione professionale, ma soprattutto una grande amicizia”. Un lungo tour che li ha portati a spostarsi da uno stato all’altro a bordo di un autobus enorme con 12 letti, un salotto, una cucina e l’immancabile Playstation. Lontani da casa, Il volo non avevano minimamente la percezione di quello che stava succedendo in Italia: “siamo venuti in America a gennaio, quando l’emergenza non era ancora iniziata. Sentivamo i nostri familiari ogni due giorni e ci dicevano ‘quando tornerete vi rendere conto’. E’ triste non poterli riabbracciare subito, ma è saggio stare due settimane in casa prima di andare a trovarli”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA