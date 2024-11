Il Volo, nessuna separazione in vista! Il trio smentisce ogni rumor

Il trio del Volo formato da Ignazio Boschetto, Gianluca Ginobile e Piero Barone sta vivendo un periodo d’oro dal punto di vista della carriera. Quindici anni insieme non sono pochi per i tre tenori, che ancora oggi cullano grandi ambizioni per il futuro, rigorosamente l’uno al fianco dell’altro. Nessuno spazio quindi ai rumor che vedrebbero Piero, Ignazio e Gianluca distanti, vicini ad una separazione. Il trio nato più di quindici anni fa a Io Canto, non ha alcuna intenzione di separarsi né di sciogliere un progetto che ha ancora tanto da dare, in Italia e nel mondo.

Sì, perché i tre tenori si sono fatti ambasciatori dell’italianità nel mondo, con le loro voci maestose ed una musica che piace anche e soprattutto al di là della penisola. In una intervista rilasciata di recente a Verissimo, il Volo ha smentito gli attriti, rasserenando i fan di vecchia e nuova data: “Separazione? Rassegnatevi…”.

Il Volo, il trio dell’italianità nel mondo: “Siamo sempre noi stessi…”

Qualche battibecco può anche esserci stato, d’altronde in quindici anni di carriera può capitare. Ma mai nessuno di loro tre ha mai pensato ad una separazione. “Stando tutti i giorni insieme a volte ci dimentichiamo delle telecamere e questo dimostra che siamo sempre noi stessi”, ha raccontato Gianluca, in riferimento ad un episodio che lo avrebbe visto in contrapposizione con Piero, in una intervista radiofonica.

Quest’ultimo, più che alle insinuazioni sul suo rapporto con i colleghi del Volo, sembra pensare all’amore, con la massima leggerezza possibile. “Ho sempre ricercato la solitudine perché mi trovavo bene poi nella vita si cambia e ho voluto condividere la solitudine con una persona speciale”, ha detto nel salotto di Toffanin, parlando della moglie di Ignazio Boschetto.

