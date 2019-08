Il Volo/ Decimo anno d’attività festeggiato a L’Aquila

Il Volo è un trio musicale fondato nel 2009, stesso anno che si ricorda per i terribili eventi de L’Aquila, di quei terremoti che hanno messo in ginocchio una città intera se non proprio tutto il paese. Ed è probabilmente per questo che i tre ragazzi hanno deciso di regalare una serata di musica proprio alla città abruzzese per festeggiare il loro decimo anno d’attività. Un evento che è stato molto emozionante e che ha permesso ai ragazzi di accogliere grandissimo affetto da parte del pubblico. Piero Barone, come riportato da OggiNotizie.it, ha specificato: “È la prima volta che vengo a L’Aquila. Mi aspettavo di trovare solo sassi, invece ho visto tantissime gru, stanno rimettendo su una città bellissima. Non mi aspettavo tutto questo. Ricordiamo perfettamente il terremoto del 2009, fu pochi giorni prima che noi cantassimo tutti e tre insieme per la prima volta. Per noi è doveroso dunque essere qui”.

Il Volo: unica presenza a Vieste

Il Volo ha presenziato durante il corso di Battiti Live 2019 a una sola tappa, quella inaugurale dello scorso 30 giugno a Vieste. Come sempre Ginaluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto sono stati impeccabili, dando spazio alle loro splendide voci. Il pubblico italiano ormai si è abituato a questo modo di cantare che li ha resi celebri dalla vittoria del Festival di Sanremo 2015 anche in Italia. I tre infatti nel mondo erano già stati in grado di riempire palazzetti e teatri, affrontando un pubblico che sembrava decisamente più pronto rispetto a quello del nostro paese. “Grande Amore”, così si chiamava la canzone in grado di vincere la kermesse della musica italiana, è diventata a lungo un tormentone ed è così che un certo tipo di musica è riuscita ad arrivare finalmente anche ad eventi come Battiti Live.

Il Volo, donare sorrisi ai bambini

Tra le tante missioni de Il Volo c’è quella di donare sorrisi attraverso le loro parole e l’impegno nell’organizzare iniziative come quelle fatte in questi ultimi giorni a L’Aquila. I tre infatti non hanno solo tenuto il concerto per festeggiare i dieci anni d’attività nella città colpita da un terribile terremoto proprio una decade fa, ma sono stati anche ospiti dei bambini del Centro estivo Country Camp. Il centro in questione ospita oltre 50 bambini ed è coordinato da Elisa Splendiani e Claudia Mangola. Si trova collocato presso il maneggio Centro Ippico Aterno 2. I ragazzi de Il Volo sono tornati a casa con un regalo molto gradito il torrone dei Fratelli Nurzia.



