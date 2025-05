Il Volo rappresentano una personalità di spicco nel panorama musicale italiano, ma dove vivono i tre tenori? Le loro case sono bellissime.

Il trio ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo quando Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone erano solo dei ragazzini. Hanno infatti partecipato al talent show Ti lascio una canzone – condotto da Antonella Clerici – e da allora non hanno più smesso di trasmettere la loro musica. Ci sono stati 15 anni di successi e riconoscimenti, tra cui la vittoria del Festival di Sanremo nel 2015, quando sono salti sul palco dell’Ariston per presentare il brano inedito Grande Amore. Nel corso della loro carriera, sono quindi diventati uno dei gruppi più amati a livello nazionale ma anche mondiale.

Originari di tre regioni differenti – Gianluca dell’Abruzzo, Piero e Ignazio della Sicilia – sono legati anche da una profonda amicizia. Quando non sono impegnati con le loro attività, si rifugiano nelle rispettive località per vivere un po’ di relax e per allontanarsi dal caos lavorativo di ogni giorno.

Dove vive Ignazio Boschetto con la moglie Michelle

Ignazio è sempre stato molto legato alla sua terra ma ha deciso di trasferirsi stabilmente nella città di Bologna, città in cui abita anche Piero Barone. Il cantante ha pronunciato – nel 2024 – il fatidico sì con Michelle Bertolini e i due stanno per diventare genitori per la prima volta. Lei è un’imprenditrice venezuelana che è stata nel 2013 Miss Venezuela Internacional e che ha alle spalle un passato da tennista. I due abitano quindi in una casa che è diventata il loro tetto d’amore. L’abitazione è posizionata su due livelli e ha uno stile essenziale e pulito, tanto che la coppia ha optato per delle pareti del tutto bianche su cui spuntano delle foto in bianco e nero.

Questa scelta ha quindi regalato alla casa uno stile vintage ma anche moderno, per via della presenza di alcuni elementi in metallo e dello stile lineare dei mobili. Nell’appartamento è presente inoltre una scala che collega il primo piano al secondo e, a dare un’atmosfera ancora più calda, è il parquet che si avvicina alle tonalità del marrone.

Le case di Piero Barone e Gianluca Ginoble

Anche Piero è molto riservato sui social, ma talvolta sono comparse alcune fotografie della sua casa, che si sviluppa su due piani. A predominare il tutto è qui lo stile moderno, che viene evidenziato dai rivestimenti bianchi e neri. Il pavimento è bianco, mentre la scalinata è fatta in marmo e nei dintorni ci sono pareti scure sui torni del marrone. Il bianco e nero si ripete anche negli arredi come le poltrone nere, il divano bianco e un mobile della stessa tonalità neutra. Di certo non poteva inoltre mancare una chitarra.

Gianluca Ginoble ha invece scelto di restare nella sua terra d’origine, cioè Montepagano (frazione di Roseto degli Abruzzi, provincia di Teramo). La sua casa è da togliere il fiato, dato che c’è una finestra grandissima da cui è possibile vedere un enorme giardino ma soprattutto un panorama mozzafiato sul mare. Proprio nel giardino è presente una zona relax con divanetto e lettino.