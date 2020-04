Il Volo: fidanzata Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble/ Chi sono?

Pubblicità

Il Volo sono fidanzati? Sono trascorsi undici anni dalla vittoria a Ti lascio una canzone, il talent show di successo condotto da Antonella Clerici su Raiuno che ha permesso a Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone di raggiungere la grande fama mondiale. Il nome dei tre ragazzi de Il Volo, infatti, ha superato i confini nazionali portando la loro voce e le canzoni italiane ai vertici delle classifiche di mezzo mondo. Un successo senza precedenti paragonabile solo a grandi nomi della musica lirica come quello di Andrea Bocelli. In tutti questi anni i tre ragazzi hanno infranto ogni record, ma hanno anche infranto tantissimi cuori. Non si contano, infatti, le fan follemente innamorate di loro anche se i tre giovani tenori non hanno mai fatto mistero di essere fidanzati. A cominciare da Ignazio Boschetto che, dopo una vera e propria trasformazione fisica realizzata grazie ad una corretta dieta e allo sport che gli ha permesso di perdere ben 35 chili, ha trovato l’amore tra le braccia di Alessandra. A parlarne per la prima volta è stato proprio Ignazio che sulla sua Alessandra ha solo rivelato che è una ragazza estranea al mondo dello spettacolo.

Le fidanzate di Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone, de Il Volo

Si chiama Alessandra Di Marzio, la fidanzata di Ignazio Boschetto. Su di lei si conosce davvero poco: è una bionda studentessa e spesso ha accompagnato il cantante nei suoi tour mondiali. Anche Gianluca Ginoble è felicemente innamorato: il cantante de Il Volo dopo una relazione con l’ex fidanzata Pasqualina Sanna è stato legato per due anni ad una bellissima mora di nome Martina. L’amore con Martina però è terminato e nella vita di Gianluca è arrivata Francesca, abruzzese come lui. Su Francesca non si sa nulla di più se non che durante l’ultima intervista rilasciata a Verissimo il cantante ha rivelato che assomiglia tantissimo a Silvia Toffanin. Infine è la volta di Piero Barone che attualmente dovrebbe essere single, mentre in passato è stato sentimentalmente legato a Valentina Allegri, la figlia di Massimiliano Allegri e alla Iena Veronica Ruggeri.



