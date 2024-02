Il Volo, finale Sanremo 2024/ “Capolavoro” divide la critica e “bocciata” su Spotify

Il “Capolavoro” de Il Volo divide il pubblico e non sfonda a Sanremo 2024: come arriva il trio alla finale

Il Volo arriva in finale a Sanremo 2024 con il brano “Capolavoro” e cerca di lasciare un segno tangibile in questa kermesse. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble non sono certamente i favoriti di questa finale sanremese, ma tutto è ancora possibile poiché la classifica è in divenire. L’accoglienza del pubblico nei confronti della canzone è stata contrastante: i fan del trio sono rimasti entusiasti della nuova opera dei tre tenori, mentre alcuni addetti ai lavori sono rimasti delusi.

Nonostante ciò, Il Volo ha dimostrato di possedere un talento vocale indiscusso. Forti del loro successo internazionale, cercano di realizzare qualcosa di più pop e apparentemente ciò sta funzionando, nonostante le critiche di chi preferirebbe vederli lontani dal podio. Il trio continua a perseguire il suo obiettivo con determinazione, sperando di emergere in tutte le classifiche, soprattutto quella di Sanremo 2024.

Riuscirà Il Volo a centrare almeno il podio con “Capolavoro“? Se basassimo le nostre previsioni sulla classifica di Spotify, per quanto riguarda le canzoni più ascoltate, le possibilità appaiono scarse. Il brano di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble si trova infatti nei bassifondi della graduatoria, precisamente al ventiseiesimo posto su trenta. In un’intervista rilasciata a Rai Radio News dopo l’esibizione nella seconda serata, Il Volo ha infatti rivelato di voler abbracciare un nuovo stile.

“Per noi è importante costruire un nuovo repertorio. Tutto questo avrà un seguito che si concretizzerà in un disco, con la collaborazione dei produttori italiani più famosi. Possiamo dire che abbiamo realizzato un duetto con uno degli artisti in gara a Sanremo 2024”, hanno detto i tre cantanti. “Quest’anno c’è un’energia bellissima, anche con artisti che non conoscevamo. Alfa e Gazzelle non li avevamo mai incontrati, eppure c’è una chimica stupenda”.











