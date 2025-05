Gianluca Ginoble e la misteriosa Claudia stanno ancora insieme?

Da qualche tempo a questa parte il nome di Gianluca Ginoble, cantante facente parte del trio de Il Volo, è accostato a quello di Claudia, una misteriosa ragazza di cui sarebbe innamoratissimo. Il condizionale è d’obbligo perché il giovane tenore ha deciso di alzare le barricate sul fronte sentimentali e, almeno da parte sua, filtra davvero pochissimo. L’ultimo indizio sulla presunta nuova fidanzata Claudia, lo aveva rilasciato lui stesso, la scorsa estate, con una foto tenera ed eloquente condivisa sui propri social.

Poi è calato il silenzio, senza troppe sorprese, con il cantante che si è ritirato nel suo silenzio. Ginoble d’altra parte non ha mai amato il gossip e cerca di limitare al minimo le dichiarazioni relative alle questioni di cuore. Sono passati dunque parecchi da mesi dal primo e ultimo avvistamento di Gianluca assieme a Claudia che, tra scatti romantici e dediche social, avevano fatto intravedere grande alchimia.

Gianluca Ginoble apre uno spiraglio sul suo nuovo amore: “Fidanzata? Sto amando e sono sereno”

In passato Gianluca Ginoble era stato fidanzato con Eleonora Venturini Storaro e precedentemente con Pasqualina Sanna, ex concorrente del programma La Pupa e Il Secchione. Si era vociferato anche di un presunto flirt con Mercedesz Henger, ma non sono mai arrivate conferme. L’unica conferma, relativa alla rottura con Eleonora, arrivò direttamente da Gianluca nel salotto di Verissimo.

“Credo che sia molto importante prima di prendere delle decisioni, lavorare su se stessi e sull’amore che si ha per sé. In questo momento mi sento felice e sto amando”, aveva detto il cantante. Probabile che si riferisse proprio a Claudia, ma ad oggi – come dicevamo – il mistero resta. Chissà che non si possa scovare qualche indizio in più in vista dell’estate ormai alle porte.

