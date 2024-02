Il Volo, Gianluca Ginoble emoziona con gesto per la mamma a Sanremo 2024/ Fred De Palma ringrazia i genitori

Il Volo a Sanremo 2024, Gianluca Ginoble emoziona con il gesto per la mamma: “Occasione unica”

Sta andando in onda la 2^ serata del Festival di Sanremo 2024. Sono in 15 gli artisti che si esibiranno in questa serata e la novità di quest’anno è che verranno presentati non dal conduttore Amadeus o dalla co-conduttrice Giorgia ma bensì dagli altri 15 cantanti in gara che si esibiranno domani. Ebbene tra di loro si sono esibito anche Il Volo con il loro brano Capolavoro ed alla fine dell’esibizione Gianluca Ginoble ha spiazzato tutti scendendo il platea per omaggiare la mamma con un mazzo di fiori.

THE KOLORS A SANREMO 2024 CON “UN RAGAZZO, UNA RAGAZZA”/ Il ringraziamento a Giovanni Allevi

Nel dettaglio, infatti, al Festival di Sanremo 2024 come si evince della foto pubblicato in apertura del pezzo, Gianluca Ginoble, componente de Il Volo insieme e Piero Barone e Ignazio Boschetto a fine esibizione è sceso in platea dicendo: “Ci tengo a fare un gesto molto bello è un’occasione irripetibile più unica che rara” e subito dopo ha consegnato il suo bouquet alla mamma salutandola con caloroso abbraccio ed abbracciando anche il fratello. “C’è anche tua zia in platea” ha ironizzato Ignazio Boschetto.

Sanremo 2024, seconda serata/ Scaletta, diretta: Bob Sinclair fa ballare il pubblico del Festival

Gianluca Ginoble regala i fiori alla mamma al Festival di Sanremo 2024: Fred de Palma ringrazia i genitori

Dopo essersi esibito con il brano Capolavoro, al Festival di Sanremo 2024 Gianluca Ginoble, componente de Il Volo insieme a Piero Barone e Ignazio Boschetto è sceso in platea per regalare il suo mazzo di fiori alla mamma. Il gesto emozionante è stato accolto con favore dai social anche se alcuni, in pochi, nel gesto hanno visto poco naturalezza. Non è la prima volta, tuttavia, che gli artisti in gara al Festival di Sanremo 2024 si lascino andare a gesti affettuosi.

Poco prima anche Fred De Palma a fine esibizione ha ringraziato i suoi genitori. E nella puntata di ieri la debuttante all’Ariston BigMama al termine della sua La rabbia non ti basta in lacrime ha ringraziato la mamma e il papà. E come dimenticare ‘il duro’ Lazza che in barba a qualsiasi stereotipo sui rapper duri e puri l’anno scorso è sceso in platea alla ricerca della mamma?

SIGNIFICATO TESTO "UN RAGAZZO UNA RAGAZZA" DI THE KOLORS/ Analisi e frasi più importanti: il primo incontro

© RIPRODUZIONE RISERVATA