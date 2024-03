Il Volo, in arrivo una collaborazione con Irama?/ “Ci sarà una feat. speciale nel prossimo disco”, lo scoop

Il Volo e l’indiscrezione sulla collaborazione con Irama

Il Volo è stato protagonista di una serie di rumor nelle scorse settimane, sul presunto scioglimento del gruppo. Gianluca Ginoble ha smentito le indiscrezioni a Viva Rai 2, spiegando cosa sia successo tra loro nel concreto. La conferma che il rapporto tra i tenori sia ancora saldo viene dalle ultime notizie del settimanale Chi, nella rubrica Chicche di Gossip.

“Nel prossimo disco del gruppo Il Volo ci sarà una feat. speciale, ovvero quello con il collega Irama alla sua prima collaborazione con i tenori” si legge sul settimanale. Dunque, sembra che Irama e il gruppo di tenori sia già a lavoro su un brano in collaborazione: è un successo annunciato?

Il gruppo smentisce le voci sul presunto scioglimento del gruppo: ecco cosa è successo

Lo screzio tra Gianluca Ginoble e Piero Barone durante il programma radiofonico Radio Numer One ha gettato subito il gruppo nel girone del gossip. Nelle scorse settimane sono spesso circolate indiscrezioni su un presunto scioglimento del gruppo.

A smentire queste voci, ci ha pensato Il Volo stesso da Fiorello a Viva Rai 2. Il primo a parlare Ginoble che ha dichiarato: “Hanno detto di tutto Piero prende lezioni da solo, poi sono pure cattivi hanno scritto Gianluca va in America perché ci sono delle ragazze che rovinano i dubbi.” E subito dopo ha aggiunto che la verità è un’altra e non hanno nessuna intenzione di sciogliersi: “Noi siamo un gruppo unito, coeso e non ci scioglieremo come gli altri. Nessun problema tra i tre tenori, dunque, almeno non così importante da decretare la fine della loro collaborazione musicale e amicizia.

