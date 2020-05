Il Volo/ la critica li ama ma il grande pubblico… (Europe Shine a light)

Pubblicità

I tre tenori della canzone italiana de Il Volo, vincitori del Festival di Sanremo 2015, si presentano in qualità di ospiti all’Europe Shine a Light 2020. Dopo il terzo posto del Sanremo 2019, i tre hanno deciso di non prendere parte al Festival firmato Amadeus, lasciando spazio ad un altro tenore, ovvero Alberto Urso, che però non ha riscosso il loro stesso successo dal punto di vista canoro nella competizione. Come Mahmood neanche il trio – composto da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto – è in gara per aggiudicarsi questa versione dell’Eurofestival, ma parteciperanno in qualità di ospiti in quanto partecipanti di una delle ultime cinque edizioni del contest.

Il Volo, la critica li ama ma il grande pubblico…

Malgrado i ragazzi de Il Volo siano degli artisti riconosciuti a livello internazionale, al punto da aver sostenuto in passato più di un tour in Europa e al di fuori, non sempre vengono apprezzati dal grande pubblico. Fu abbastanza dura infatti la polemica che intrapresero al termine del Festival di Sanremo 2019, quando attaccarono alcuni giornalisti per aver espresso dei giudizi a loro parere fin troppo duri nei loro confronti. ”Alcuni giornalisti, ed è bene dire che solo alcuni, ci hanno pesantemente insultato usando parole molto dure, che consideriamo come frutto di una vera e propria forma di bullismo, di sfottò da stadio” fu il commento del trio al termine del Festival dello scorso anno, che li vide terminare subito dietro a Mahmood e Ultimo.

Annullate le tappe del tour

Come tutti gli altri artisti italiani ed internazionali, anche Il Volo per via dell’emergenza Covid che ha colpito praticamente tutto il pianeta sono stati costretti ad annullare tutte le tappe del loro tour in programma in estate. Oltre che in scenari prestigiosi in Italia come l’Arena di Verona, il Palazzo dello Sport di Roma e il Teatro Antico di Taormina, il trio di tenori si sarebbe dovuto esibire anche a Madrid, a Barcellona e a Dusseldorf. Questo però non ha impedito loro di prendere parte all’Europe Shine a Light, durante il quale si esibiranno nel corso della serata tramite un collegamento via internet come tutti gli altri artisti. Per quanto riguarda la loro vita sentimentale, Ignazio e Gianluca sono al momento fidanzati con due ragazze che però non appartengono al mondo dello spettacolo, mentre Piero dopo alcuni flirt con la Iena Veronica Ruggero e la figlia dell’allenatore Massimiliano Allegri al momento ha dichiarato di essere single e non alla ricerca di una relazione. Le cose però potrebbero cambiare molto velocemente.

Video, Il Volo #MadeinCasa





