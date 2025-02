Il trio Il Volo sarà ospite a Sanremo 2025 per la serata dei duetti nella quale si esibiranno con la cantante in gara Clara con il brano di Simon & Garfunkel “The Sound of Silence“. La performance, molto attesa dal pubblico si preannuncia già emozionante, soprattutto dopo le dichiarazioni della giovane artista di Varese, che in occasione della presentazione della cover da presentare aveva anticipato parlando dell’arrangiamento del pezzo e delle armonie: “Sarà una grande sorpresa, vi stupiremo uscendo dalla comfort zone e ci saranno molti picchi vocali“.

I tre tenorini Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone sono attualmente in tour mondiale, che si concluderà questa estate, nel quale hanno confermato ancora una volta il grande successo, smentendo anche le voci che avevano parlato di un possibile scioglimento a causa di continui litigi. Una notizia che periodicamente è riproposta come crisi imminente, l’ultima proprio poco dopo la scorsa edzione del Festival, e che puntualmente commentano dicendo che come in tutti i gruppi ci sono dissensi e divergenze di opinione ma che la rottura, almeno al momento non è una ipotesi da prendere in considerazione.

Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone sono i tre componenti de Il Volo, uniti dalla passione per la musica e anche da legami di amicizia, i ragazzi hanno spesso raccontato che il segreto della solidità del gruppo sta proprio nel fatto che ognuno ha mantenuto la propria identità portando all’interno qualcosa di differente. Singolarmente sulla vita privata non amano molto rivelare dettagli, a parte le notizie che trapelano tramite social e gossip.

In questi giorni il trio è stato protagonista di un servizio de Le Iene, nel quale hanno svelato alcuni particolari del loro rapporto e anche qualche curiosità personale. Ad esempio Ignazio ha detto di soffrire di attacchi di panico e di sentirsi molto solo. Piero invece ha raccontato di aver paura del fallimento nelle relazioni e di avere costantemente il timore non riuscire a costruire una famiglia, mentre Gianluca si è aperto sui problemi irrisolti dovuti ai litigi avvenuti nel gruppo, dicendo di avere ancora delle cicatrici, come dei traumi, derivati da incompatibilità caratteriali.

