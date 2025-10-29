Piero Barone ha una nuova fidanzata? Il cantante de Il Volo non sembra aver trovato un nuovo amore dopo la fine della storia con Valentina Allegri

Tra i tre tenori de Il Volo c’è anche Piero Barone, come i suoi colleghi molto amato dagli italiani. Il cantante, in passato protagonista di una storia molto chiacchierata con un personaggio famoso come Valentina Allegri, da diversi anni non avrebbe più una donna per la quale batte il suo cuore. Il tenore, infatti, non sembra aver trovato un nuovo amore dopo la fine della relazione con Valentina, figlia di Massimiliano Allegri, all’epoca allenatore della Juventus e attualmente al Milan. Dopo la fine della storia con Valentina, poi diventata anche mamma, Piero Barone non sembra aver trovato un nuovo amore.

Vito, chi è il padre morto di Ignazio Boschetto da Il Volo/ L'addio nel 2021 alla vigilia di Sanremo

In tanti, infatti, si chiedono: “Piero Barone ha una nuova fidanzata?”. La risposta sembra essere negativa. Piero, dopo aver chiuso la storia con la figlia di Max Allegri, non avrebbe più intrapreso altre relazioni, almeno non pubblicamente. Avrà sicuramente avuto nuove frequentazioni e magari anche nuove storie, ma queste non sono state rese note, forse perché non ritenute importanti dall’artista.

Claudia, fidanzata di Gianluca Ginoble de Il Volo/ Chi è: paparazzati insieme in vacanza

Con Valentina Allegri, Piero Barone ha chiuso la storia nel 2019: dopodiché, è stato accostato a Valentina Gentili de Le Iene ma la loro storia non è stata confermata. Non è chiaro dunque se ci sia stato qualcosa o meno tra loro, ma quel che sappiamo è che attualmente l’artista è single.

Piero Barone ha una nuova fidanzata? “L’anima gemella…”

Piero Barone si è trovato, qualche mese fa, a parlare di affari di cuore a Verissimo. Incalzato da Silvia Toffanin, che ha provato a farlo sbottonare sulla sua vita sentimentale, l’artista ha ammesso di non avere una relazione in questo momento. “Trovare l’anima gemella è una fortuna, io non l’ho ancora trovata” ha confessato. Dunque, se Ignazio Boschetto si è persino sposato dopo aver trovato l’amore con Michelle e Gianluca sembrerebbe felice con Claudia, Piero Barone non è attualmente impegnato.

Michelle Bertolini e Gabriele, moglie e figlio di Ignazio Boschetto/ Nel 2024 le nozze