Il Volo Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble/ All’Arena di Verona sulle note di Ennio Morricone

Il Volo torna in pista. I tre ragazzi, un tempo i tenorini di Antonella Clerici, sono pronti a salire sul palco dopo un anno turbolento che li ha costretti a tirare un po’ un freno a mano in tutti i sensi (e affrontare un terribile lutto). Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, i tre tenori de Il Volo, si esibiranno sabato prossimo all’Arena di Verona nello show dedicato ad Ennio Morricone ma ancora prima, oggi pomeriggio, saranno in collegamento con Mara Venier e la sua Domenica In.

CATERINA LICARI, MAMMA IGNAZIO BOSCHETTO/ La malattia e la morte del marito Vito

Proprio nei giorni scorsi è stato reso noto che in occasione di questo emozionante viaggio dentro l’arte e la musica del maestro Ennio Morricone, che andrà in onda in diretta su Rai1 il 5 giugno, in ctità viene posticipato il limite orario agli spostamenti per i partecipanti all’evento che potranno aggirare il coprifuoco e rientrare alle 2.00 di notte. Proprio i tenorini de Il Volo avevano condiviso il palco con il maestro Morricone dieci anni fa in Piazza del Popolo a Roma su un medley di temi musicali con “E più ti penso”.

Fidanzata Piero, Ignazio e Gianluca de Il Volo, chi sono/ Da Alessandra Di Marzio a..

Il Volo ospite a Domenica In a pochi giorni dall’evento dell’Arena di Verona sulle note di Ennio Morricone

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble de Il Volo saranno ospiti Domenica In proprio per parlare del tributo a una delle più grandi eccellenze italiane, lo stesso che si trasformerà in un impegno discografico con pubblicazione mondiale per Sony Music. I tre avranno modo di salutare i fan dopo questo anno complicato in cui uno di loro, ma un po’ tutti e tre visto la loro vicinanza, ha dovuto dire addio al padre. Proprio qualche mese fa si è spento proprio il papà di Ignazio Boschetto a causa di un malore, il lutto è stato affrontato a pochi giorni dall’esibizione a Sanremo.

LEGGI ANCHE:

RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Messina gioie e dolori, Castellanzese in volo!

© RIPRODUZIONE RISERVATA