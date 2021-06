Il Volo Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble/ Da Antonella Clerici alla major americana

Il Volo torna ad esibirsi dal vivo all’Arena di Verona e a Rai1 per rendere omaggio ad Ennio Morricone

Il Volo torna in pista e riesce anche a cambiare le carte in tavola tra pandemie e restrizioni. Il trio di tenerini nati sotto la gonna di Antonella Clerici e poi volato lontano portando il bel canto in tutto il mondo, torna nella Patria della musica italiana e non solo, la bellissima Arena di Verona. Sarà questa la location scelta per rendere omaggio ad Ennio Morricone, il maestro papà di alcune delle colonne sonore più belle del cinema e non solo.

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno già lanciato lo show ospiti di Mara Venier nei giorni scorsi e sabato saranno dal vivo a Verona e in diretta sulla rete ammiraglia Rai e proprio per l’occasione anche il coprifuoco slitterà di qualche ora permettendo ai presenti il ritorno a casa fino alle 2 di notte. Un vero e proprio terremoto di cui saremo spettatori dopo un anno di silenzio sulla musica dal vivo e non solo. Saranno proprio i ragazzi de Il Volo a farsi portabandiera di una rinascita che avrà la musica del grande maestro. Ma chi sono i tre ragazzi de Il Volo e quando è nato il loro trio?

Il Volo, l’evoluzione del gruppo da: Antonella Clerici alla major americana

Il trio de Il Volo è nato nella trasmissione di Antonella Clerici Ti Lascio una canzone. I tre si presentarono da solisti ma fu poi un’idea di Roberto Cenci, regista, metterli insieme. Da allora è arrivato il loro successo non solo italiano ma anche internazionale visto che è il primo gruppo ad aver firmato un contratto con una major americana, la Geffen. Ma quale sarà la loro prossima tappa? A quanto pare in questo senso le notizie non sono buone visto che i tre ragazzi de Il Volo hanno dovuto annullare la prossima data prevista per il 19 giugno in Francia. Proprio sul loro sito si legge: “Alla luce della attuale situazione di emergenza sanitaria, sfortunatamente il concerto previsto per il 19 giugno 2021 a Parigi è annullato. Per chiedere un rimborso è possibile rivolgersi al punto vendita dove si sono acquistati i biglietti”.

