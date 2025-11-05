Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble de Il Volo: tutto sui tre tenori tra fidanzata, moglie, figli, altezza e peso.

Da anni sono garanzia di talento abilmente offerto al pubblico sotto forma di emozioni; un trio che ha elevato il contesto della lirica rendendolo fruibile anche a quelle generazioni meno incuriosite da un genere spesso considerato ‘antico’. Il Volo, gruppo composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, rappresenta una realtà più che affermata ben oltre i confini italiani: il successo internazionale è dunque l’ennesima conferma del talento incredibile dei tre tenori che, ovviamente, attirano la curiosità degli appassionati anche in riferimento alla vita privata e sentimentale. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble de Il Volo hanno una fidanzata o moglie? Hanno avuto figli? Interrogativi che possono sembrare banali ma che inevitabilmente intrattengono coloro che amano conoscere anche gli aspetti quotidiani dei propri beniamini.

Dalla fidanzata alla moglie, passando per peso e altezza: c’è chi vuole sapere tutto dei componenti de Il Volo ma, come ovvio che sia, non tutte le curiosità trovano una risposta certa. Lo dimostra Piero Barone, forse il più riservato dei tre tenori; ha spesso sottolineato l’importanza di vivere la quotidianità senza ingerenze del mondo mediatico e, sul fronte sentimentale, gli ultimi aggiornamenti non raccontano di liaison in corso. “Non ho ancora avuto la fortuna di trovare l’anima gemella”, raccontava in un’intervista recente.

Ignazio Boschetto de Il Volo, proprio di recente, ha invece compiuto il grande passo con la sua anima gemella: lo scorso anno Michelle Bertolini è diventata ufficialmente sua moglie. Un amore travolgente; in pochi mesi sono passati dai primi gesti romantici alla convivenza, passando per la proposta di nozze e poi il matrimonio.

Cosa sappiamo invece della vita sentimentale di Gianluca Ginoble de Il Volo? Anche lui come Piero Barone è molto riservato e, dopo la liaison sfumata con Eleonora Venturini Storaro, sembrava essere uscito dai radar della cronaca rosa. Di recente però il mondo del gossip è tornato ad indagare sui sentimenti del tenore e pare che il suo cuore sia attualmente occupato da una nuova fiamma della quale però non si conoscono particolari informazioni. Dovrebbe chiamarsi Claudia la nuova fidanzata di Gianluca Ginoble – stando ai rumor che circolano in rete – ma il cantante de Il Volo, almeno per ora, ha scelto la via del silenzio. Per quanto riguarda il tema figli, nessuno dei tre tenori ha vissuto il traguardo della paternità; sicuramente, ognuno di loro non vede l’ora di poter raggiungere anche questo traguardo personale.

