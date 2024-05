Il Volo ‘prove’ da solisti al concerto Tutti per uno 2024/ Esibizioni separate che sanno di compromesso

Questa sera il pubblico di Canale 5 sta assaporando la bellezza della musica italiana attraverso le voci di Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone al concerto Il Volo, Tutti per uno 2024 all’Arena di Verona. Artisti di spessore, canzoni iconiche; uno show mozzafiato ma che sta mettendo in evidenza una particolare scelta che potrebbe alimentare i rumor di una possibile carriera da solisti per i tre tenori.

Il Volo Tutti per uno 2024: concerto all’Arena di Verona/ Scaletta e diretta: omaggio alla musica italiana

Per quanto già osservato in questo primo appuntamento del concerto Il Volo, Tutti per uno 2024, molti avranno notato le performance separate di Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto. I tre tenori hanno ovviamente cantato anche insieme ma inevitabile non notare la scelta di esibirsi in duetto con grandi volti – da Baglioni a De Gregori – singolarmente. Verrebbe dunque da chiedersi, viste le tante voci degli ultimi mesi sulla possibile separazione del gruppo, si tratta di un ‘esperimento’ per una carriera da solisti?

Scaletta concerto Il Volo - Tutti per uno 2024 all’Arena di Verona/ L’ordine di uscita di ospiti e artisti

Il Volo, separazione in vista dopo il concerto all’Arena di Verona?

Che il concerto Il Volo, Tutti per uno 2024 all’Arena di Verona sia il preludio alla separazione dei tre tenori, stando alle dichiarazioni recenti, appare utopia. La risposta al timore dei fan è forse molto più semplice e genuina: Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone hanno annunciato una sorta di manifesto della musica italiana: una scelta pregevole per celebrare i 15 anni di carriera. Dunque, appare forse come una semplice scelta artistica quella di crearsi ognuno un proprio spazio per cimentarsi in duetti iconici con i vari ospiti. I tenori de II Volo hanno forse deciso di approfittare dell’occasione per distinguersi anche singolarmente, ma non con il fine di ‘annunciare’ in maniera implicita una imminente separazione. Chiaramente, siamo sempre nel merito delle ipotesi e delle impressioni, solo il tempo ci dirà se dopo questi primi 15 anni ne seguiranno tanti altri scanditi da successi condivisi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA