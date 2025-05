Il Volo: il patrimonio di Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble?

Belli, giovani, simpatici, ricchi e con una carriera straordinaria per Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble de Il Volo, ma quanto i tre artisti sulla cresta dell’onda sin da quando erano solo dei bambini? Il successo del trio, famoso in tutto il mondo, è noto a tutti grazie ai concerti che ha portato i tre artisti ad esibirsi sui palcoscenici più importanti del mondo vendendo milioni di dischi. Con una carriera più che decennale, Ignazio, Piero e Gianluca hanno messo su un patrimonio importante anche se, naturalmente, è davvero difficile stabilire a quanto ammonti.

Oltre che con i concerti e le vendite dei dischi, i guadagni de Il Volo derivano da interviste, ospitate e progetti vari che hanno permesso e permettono loro di avere un patrimonio ingente nonostante tutti e tre siano davvero giovanissimi, ma quanto guadagnano effettivamente a concerto?

Il volo: ecco quanto guadagnano Piero, Ignazio e Gianluca con un concerto

I ragazzi de Il volo sono abituati a fare concerti in tutto il mondo collezionando, puntualmente, un sold out dopo l’altro. Difficile, infatti, trovare un biglietto a ridosso della data dello spettacolo dal momento che, poco dopo la messa in vendita, finiscono in poco tempo. Da ciò è facile ipotizzare che i guadagni derivanti dal singolo concerto siano davvero importanti per Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble.

Tuttavia, è difficile stabilire con certezza quanto guadagni il trio con un singolo concerto anche per le varie spese che devono affrontare per l’organizzazione del tour. Secondo fonti incerte, tuttavia, pare che, con un concerto, i ragazzi de Il volo possano guadagnare da 500mila euro ad un milione di euro in base alla città in cui il concerto si tiene e alla capienza del luogo dello spettacolo. Si tratta, tuttavia, di cifre non confermate e assolutamente presunte.