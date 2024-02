Il Volo si sciolgono? Tensione tra Piero Barone e Gianluca Ginoble/ “Uno del trio diventerà solista”

Il Volo si separa? Piero Barone potrebbe presto diventare solista

Nei giorni scorsi ha fatto molto discutere la tensione tra Piero Barone e Gianluca Ginoble de Il Volo. I due artisti, che insieme al collega Ignazio Boschetto compongono la formazione del trio, si sono scagliati l’uno contro l’altro nel corso di un intervento a Radio Number One. “Io ora mi sono rotto un po’ le scatole. Da quindici anni, si può parlare sempre per tutti e tre? Tu puoi essere altro, vuoi essere altro, continua a essere altro. Non parlare per me”. Questa la sfuriata di Piero Barone nei confronti di Gianluca Ginoble, pronunciate d’improvviso in diretta radiofonica a Radio Number One nei giorni scorsi. Barone ha poi replicato fumante ad una considerazione del collega sulla canzone presentata al Festival di Sanremo, Capolavoro, secondo Ginoble avrebbe dato modo al pubblico di scoprire che il trio poteva proporre nella kermesse canora qualcosa di differente.

Il settimanale Chi ha scavato a fondo nella discussione andata in scena tra Piero Barone e Gianluca de Il Volo, svelando un curioso retroscena: “In questi giorni sui social rimbalza il diverbio avvenuto a Radio Number One tra Piero e Gianluca. Cosa c’è dietro? In realtà Barone sta da tempo prendendo lezioni private per un futuro da solista. Ma questo senza che il gruppo si sciolga”. Detto questo però, potrebbero esserci delle importanti novità riguardo al futuro de Il Volo.

Il Volo in crisi? Fiorello scherza su Ginoble e Barone: “Voglio fare un appello”

A scherzare sulla crisi de Il Volo ci ha pensato il solito travolgente Fiorello, che nei giorni del Festival di Sanremo 2024 si è lasciato andare anche a un divertente momento canoro con i tre ragazzi. Nel corso della sua trasmissione mattutina Viva Rai2, lo showman siciliano ha richiamato l’attenzione de Il Volo.

Sulla discussione tra Piero Barone e Gianluca Ginoble, Fiorello ha scherzato rievocando alcune rotture celebri nel mondo musicale: “Io voglio fare un appello al Volo: già ho sofferto tanto per gli 883, “soffersi” molto per Benji e Fede, che ve lo dico a fare per i The Giornalisti. Per non parlare dei Pooh, però loro si lasciano e poi si riprendono. Ma il gruppo che mi ha fatto più male sono i Totti e Ilary. Non fate scherzi, litigare ci sta, però sappiate che già nell’ambiente si parla di voi per questo. Ma no, il Volo non si scioglierà, saranno sempre insieme e ci delizieranno”. Nessuna replica da parte dei membri de Il Volo, che però potrebbe presto regalare altri colpi di scena ai fan. Una separazione de Il Volo, reduce da un gran Festival di Sanremo, almeno per il momento, non sembra nei piani.

