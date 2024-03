Il Volo si separa? “Continuano le tensioni tra Piero e Ignazio ‘contro’ Gianluca”/ Spunta un nuovo retroscena

Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetti si sciolgono? Continuano le tensioni ne Il Volo

Sembra ormai un intenso botta e risposta tra i tre tenori de Il Volo Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto ed il giornalista di Oggi Alberto Dandolo. Quest’ultimo, dopo il piccolo screzio avvenuto in un programma radiofonico tra Gianluca Ginoble e Piero Barone, ha lanciato l’indiscrezione che i tre tenori de Il Volo pronti a sciogliersi aggiungendo che Piero Barone prendeva lezioni da solista mentre Gianluca Ginoble sognava il cinema. Il Volo ospiti da Fiorello a VivaRai2 aveva smentito tutto ma Alberto Dandolo su Oggi è tornato alla carica ribattendo che se Gianluca, Piero e Ignazio stanno insieme è per questioni di business e non di amicizia.

Nel dettaglio, infatti, il giornalista su Oggi ha premesso: “Business first, gli affari prima di tutto.” Per poi aggiungere: “Se in ballo c’è l’uscita di un album di inediti e un tour italiano in 5 date di cui quattro in Italia all’Arena di Verona che si tradurranno in uno speciale tv in prima serata su Canale5, i ragazzi de Il Volo non possono permettersi di litigare. Figuriamoci di sciogliersi” Il giornalista ha aggiunto che dunque è per questo che i tre ragazzi de Il Volo Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble si sono affrettati a smentire le voci di separazione.

Alberto Dandolo su Oggi ha continuato a parlare di Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone de Il Volo rivelando altri retroscena. Innanzitutto ha dichiarato che ‘i rapporti dei tre sono tutt’altro che distesi e sereni’ poi ha aggiunto che ‘a minare la coesione sarebbero soprattutto le mire di Gianluca Ginoble’. Il giornalista di Oggi, infatti, riporta Gianluca Ginoble sarebbe desideroso di intraprendere una carriera da solista e dall’altra parterebbero uniti più che mai Ignazio Boschetto e Piero Barone, più che amici quasi fratelli.’

E non è tutto perché sempre su Gianluca Ginoble de Il Volo grazie alla sua fidanzata Eleonora Venturini Storaro girano anche altre voci che lo vedrebbero con aspirazioni nel mondo del cinema. La giovane infatti è nipote del direttore della fotografia Vittorio Storaro e di recente DiPiùTv ha riportato: “E Gianluca che è sempre stato il ‘bello’ del trio, potrebbe essere tentato da una nuova avventura, quella di attore, magari a Hollywood, dove lui e il ‘nonno-suocero’ hanno già tanti contatti. E forse è proprio a questo che alludeva Piero quando gli ha chiesto polemicamente: ‘Vuoi essere altro?’”.











