Il Volo si separano?/ Dalla lite in radio ai rumor, fino alla smentita: “L’atomo è divisibile, noi no”

Il Volo, il trio si scioglie? Cos’è accaduto e perché è scoppiato il caso

C’è una notizia che aleggia da qualche settimana e che sta allarmando tutti i fan de Il Volo. Da giorni infatti si parla di tensioni nel trio e, dunque, di un possibile scioglimento. Se alcune indiscrezioni circolavano già da un po’, il reale terrore che Il Volo potesse sciogliersi è scoppiato tra i fan in seguito ad una lite avvenuta in diretta radio, quando Gianluca Ginoble e Piero Barone hanno battibeccato.

“Ora mi sono rotto un po’ le scatole. Da quindici anni, si può parlare sempre per tutti e tre? Tu puoi essere altro, vuoi essere altro, continua a essere altro. Non parlare per me”, è stata la risposta stizzita data da Piero a Gianluca. Si è dunque iniziato a parlare di visioni differenti per il futuro, e della possibilità che proprio Barone potesse star prendendo delle lezioni per prepararsi ad un futuro da solista.

Il Volo non si scioglie: la smentita del trio è arrivata in diretta nello show di Fiorello

Ne è seguito l’appello di Fiorello – “Non fate scherzi, litigare ci sta, però sappiate che già nell’ambiente si parla di voi per questo. Ma no, il Volo non si scioglierà, saranno sempre insieme e ci delizieranno” -, per non parlare dei tantissimi fan de Il Volo che hanno iniziato a temere il peggio, chiedendo smentite ai diretti interessati. Smentita che, effettivamente, è poi arrivata.

Intervenuti in diretta a Viva Rai2, ospiti proprio dell’allarmato Fiorello, Gianluca, Piero e Ignazio Boschetto hanno smentito categoricamente la possibilità di una separazione. “L’atomo è divisibile, noi no”, hanno dichiarato in diretta. “Non ci stiamo sciogliendo, non c’è nessuna Yoko Ono”, hanno quindi ribadito, chiudendo la questione e tranquillizzando una volta per tutte i fan preoccupati.

