Il Volo/ Stasera ospiti alla semifinale, la 66^edizione dell’Eurovision Song Contest

Sulla pagina dell’ufficio stampa ‘Rai’, viene annunciato che, il gruppo musicale ‘Il Volo‘ oggi sarà ospite alla 66ª edizione dell’Eurovision Song Contest. Giovedì 12 maggio, il trio ‘Il Volo‘ composto da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto è tra i protagonisti della seconda semifinale con “Grande Amore”, il singolo che, nel 2015, alla 60ª edizione dell’evento, si è aggiudicato il primo posto al televoto e il terzo nella classifica assoluta. Il Volo è un gruppo musicale italiano composto da due tenori e un baritono: Piero Barone, baritono è nato il 24 giugno 1993, Ignazio Boschetto, tenore, nato a Bologna il 4 ottobre 1994 e Gianluca Ginoble, tenore, nato a Roseto degli Abruzzi l’11 febbraio 1995.

‘Il Volo‘ sono stati i primi artisti italiani ad aver firmato un contratto diretto con una major statunitense, la ‘Geffen’. Le loro interpretazioni sono prevalentemente appartenenti alla tradizione classica italiana e internazionale, con stile e arrangiamenti moderni e brani pop in chiave classica. Hanno inciso anche brani in lingua spagnola, inglese, francese, tedesca e latina. Il trio si è costituito nel 2009 durante la partecipazione dei tre cantanti alla seconda edizione del talent show canoro per bambini ‘Ti lascio una canzone’.

Il più grande de ‘Il Volo‘, Piero Barone, debuttò non ancora 16enne, mentre Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble erano poco più che 14enni. Presentatisi come solisti alla selezione, prima della quale non si conoscevano, per volontà del regista Roberto Cenci diventano occasionalmente un trio, guadagnandosi grazie alle loro doti canore, l’appellativo di ‘tenorini’ per la giovane età. Nel 2019, dopo ben 10 anni di carriera, ‘Il Volo‘ torna sul podio del Festival di Sanremo con il brano “Musica che resta”. Esce in autunno in tutto il mondo la raccolta ‘10 Years‘ che racchiude il meglio del repertorio de ‘Il Volo’.

All’interno dell’album possiamo trovare brani più classici come: ’O Sole mio’, ‘My Way’, ‘Grande amore’, insieme agli evergreen americani. Il loro ultimo album ‘Il Volo Sings Morricone‘ (uscito nel 2021) è un viaggio travolgente dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del 900, sulle cui sonorità Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno lavorato per svariati mesi, con l’appoggio di Andrea Morricone e di tutta la famiglia. Dal 15 maggio 2022 riprenderanno il tour mondiale che partirà da Barcellona e li vedrà protagonisti nelle più prestigiose location europee per tutta l’estate e poi da settembre in Canada e Nord America. La 66ª edizione dell’Eurovision Song Contest viene trasmessa in onda su Rai 1, oggi, 12 Maggio per la semifinale, mentre il 14 Maggio ci sarà l’attesissima finale.













