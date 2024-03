Il Volo, stoccata di Gianluca a Piero e Ignazio: “Mi escludono”/ Tensioni confermate a Domenica In

Tensioni ne Il Volo? La spiazzante confessione di Gianluca Ginoble e Piero Barone a Domenica In: “Siamo poli opposti”

Nella puntata di oggi di Domenica In sono stati ospiti i ragazzi de Il Volo, Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone. I tre tenori da mesi sono al centro di incessanti rumors circa la loro prossima separazione ed oggi da Mara Venier hanno colto l’occasione per smentire la rottura. Nel dettaglio, infatti, la padrona di casa ha chiesto: “Ma com’è uscita la notizia?” E subito dopo Piero Barone ha spiegato: “È usciata la settimana di Sanremo che dovevamo fare un’intervista e lui (Ignazio Boschetto, ndr) come al solito non si è svegliato.”

A questo punto Gianluca Ginoble a Domenica In ha aggiunto: “In ogni gruppo c’è una bilancia che mantiene un po’ l’equilibrio ed è Ignazio perché io e Piero siamo un po’ la destra e la sinistra, poli opposti.” E subito dopo hanno spiegato il noto screzio accaduto durante un programma radiofonico in cui a Piero non è piaciuta la frase di Gianluca: ‘possiamo essere altro’. Tuttavia lo screzio si è risolto subito: “Da quindici anni non abbiamo un cognome e siamo un’unica identità”

Gianluca Ginoble, Piero Barone, Ignazio Boschetto a Domenica In hanno nuovamente smentito che tra i tre ci siano delle tensioni e che presto si scioglieranno. Tuttavia che non ci sia proprio un clima di perfetta armonia e complicità è evidente ed, soprattutto, dichiarato dagli stessi interessati. Gianluca e Piero hanno confessato di essere troppo diversi e che a tenerli uniti è Ignazio. Ed inoltre quest’ultimo, parlando del proprio matrimonio, ha confessato di aver chiesto a Piero Barone di accompagnarlo a comprare l’anello. E Gianluca Ginoble ha lanciato una stoccata a Piero Barone e Ignazio Barone: “I siciliani l’abruzzese lo tirano fuori….Sono io che li ho traditi perché loro vivono tutt’e due a Bologna ed io sono rimasto a Roseto degli Abruzzi”

Le indiscrezioni sulla rottura de Il Volo sono state lanciate da Alberto Dandolo su Oggi. Dopo il piccolo screzio avvenuto in un programma radiofonico tra Gianluca Ginoble e Piero Barone, ha lanciato l’indiscrezione che i tre tenori de Il Volo pronti a sciogliersi aggiungendo che Piero Barone prendeva lezioni da solista mentre Gianluca Ginoble sognava il cinema. Il Volo ospiti da Fiorello a VivaRai2 avevano smentito tutto ma Dandolo su Oggi è tornato alla carica ribattendo che se Gianluca, Piero e Ignazio stanno insieme è per questioni di business e non di amicizia.











