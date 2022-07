Il Volo, tributo a Ennio Morricone/ Anticipazioni e diretta streaming: omaggio al Maestro (replica)

Il Volo, tributo a Ennio Morricone torna su Rai1 oggi 2 luglio 2022

Questa sera, sabato 2 luglio 2022, Rai1 ripropone in prima serata il concerto de Il Volo in onore di Ennio Morricone. Si tratta di una replica, essendo l’evento andato in onda su Rai1 per la prima volta sabato 5 giugno 2021. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble omaggiano il grande maestro scomparso il 6 luglio del 2020. Lo show, trasmesso in prima serata alle ore 21.25, vede la partecipazione speciale del Maestro Andrea Morricone, Salvatore Cascio, Laura Chiatti, Riccardo Cocciante, Marco Giallini e Andrea Griminelli. L’orchestra è diretta dal Maestro Marcello Rota.

Il Volo/ "Noi ortiamo il patrimonio musicale italiano in giro per il mondo"

Il Volo omaggia il Maestro Ennio Morricone, proponendo brani come “E più ti penso” su un medley dei temi musicali composti da Ennio Morricone per i film “C’era una volta in America” e “Malèna”. Grande musica, dunque, su Rai1, ma anche ironia e sorrisi nel corso dell’evento con Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble.

Il Volo: “Quando ci esibiamo c'è sempre emozione”/ “Canteremo per Papa Francesco”

Il Volo, tributo a Ennio Morricone: diretta streaming

Scaletta ricchissima per il concerto evento de Il Volo con tributo a Ennio Morricone. Su Raiuno Il trio dei tenori torna all’opera, con uno splendido omaggio ad un’icona immortale della musica e del cinema italiano.

Il concerto de Il Volo per il Tributo a Morricone può essere seguito in vari modi. Il pubblico può seguire l’evento in streaming su RaiPlay, la piattaforma on demand gratuita della Rai oltre che in diretta su Rai1 a partire dalle 21.25. Il concerto de Il Volo in onore di Ennio Morricone può essere visto anche in qualsiasi altro momento: basta collegarsi alla piattaforma da Smart TV, computer, tablet o smartphone per poterlo vedere.

IL VOLO CANTA AL DALLARENALUCIO/ L'omaggio a Lucio Dalla con Caruso commuove

© RIPRODUZIONE RISERVATA