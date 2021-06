Il Volo, Tributo a Ennio Morrione/ Diretta e ospiti: Sting, Manà, Chris Botti, Sam Moore

Il Volo – Omaggio a Ennio Morricone: anticipazioni e diretta

Sabato 5 giugno, in prima serata, Raiuno trasmette l’omaggio ad Ennio Morricone, il maestro della musica italiana scomparso il 6 luglio 2020. Con le sue composizioni musicali, ha scritto la storia non solo della musica, ma anche del cinema componendo alcune delle colonne sonore più belle del cinema internazionale. Ad un anno dalla sua scomparsa, Raiuno rende omaggio al Maestro insieme ai ragazzi de Il Volo. Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone, dalla magina atmosfera dell’Arena di Verona che riapre i battenti anche per il pubblico che, con il rispetto delle norme anticovid potrà assistere all’evento, omaggeranno l’indimenticabile Ennio Morricone. Il concerto inizierà alle 21.15 e finirà intorno alla mezzanotte. Motivo che ha spinto le autorità a spostare il limite orario agli spostamenti per i partecipanti all’evento. Gli spettatori potranno così tornare a casa entro le 2.00 di notte.

Gli ospiti presenti a “Il Volo Omaggio a Ennio Morricone”

Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone de Il Volo, sul palco dell’Arena di Verona, non saranno soli nell’omaggio a Ennio Morricone che sarà trasmesso anche negli Stati Uniti dal prestigioso network PBS.. Tra i tanti ospiti ci sarà Andrea Morricone, il figlio del Maestro. L’orchestra, invece, sarà diretta dal Maestro Marcello Rota. La serata vedrà anche la partecipazione di Stefano Bollani, Salvatore Cascio che, da bambino, ha recitato in “Nuovo Cinema Paradiso” di Tornatore, Laura Chiatti, Riccardo Cocciante, Marco Giallini e Andrea Griminelli, tra i flautisti più famosi al mondo dividendo il palco con artisti del calibro di Sting, Zucchero, Elisa, Jovanotti, Manà, Chris Botti e Sam Moore.

Le parole di Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone

L’omaggio a Ennio Morricone, per i ragazzi de Il Volo, rappresenta anche un segno di rinascita dopo l’anno terribile vissuto dal mondo a causa della pandemia. “Ci teniamo a ringraziare tutti per l’opportunità. Siamo felici di rappresentare questa rinascita per la musica e vogliamo raccontarlo nel migliore dei modi”, hanno detto Gianluca, Ignazio e Piero in conferenza stampa. “Siamo fortunati perchè la musica che appartiene alla nostra cultura non ha barriere. Il Maestro Morricone è patrimonio del nostro paese ed è giusto celebrarlo. Far conoscere questa musica è cultura. Ci sono giovani che non hanno avuto modo di scoprirla e il nostro compito”, hanno aggiunto.

