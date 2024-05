Il Volo tutti per uno 2024, concerto Arena di Verona: 3a puntata/ Diretta: ospite Eleonora Abbagnato

Motori già caldi per il terzo appuntamento con il concerto Il Volo – Tutti per uno 2024 all’Arena di Verona: lo show dei tre tenori Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble si appresta a regalare grandi emozioni anche questa sera all’insegna della musica. Questa sera – martedì 28 maggio, su Canale 5 – andrà in onda lo spettacolo musicale realizzato in occasione dei 16 anni di carriera de Il Volo e la diretta sarà impreziosita non solo dalle voci dei tre tenori ma anche da una scaletta ricca di ospiti altisonanti della musica italiana.

La diretta del concerto Il Volo – Tutti per uno 2024 all’Arena di Verona andrà in onda come di consueto su Canale 5 in prima serata: un show fortemente voluto Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto per i condividere con i propri fan questi magnifici 15 anni di carriera scanditi da un successo a dir poco planetario. Sul palco in veste di co-conduttrice ci sarà anche Eleonora Abbagnato – icona della danza – che sulla falsariga di quanto fatto da Giorgia nel corso del primo appuntamento andrà ad impreziosire la diretta del concerto Il Volo – Tutti per uno 2024.

Dal World Tour al primo disco di inediti: Il Volo – Tutti per uno 2024 all’Arena di Verona per celebrare 15 anni di carriera

La grande festa del concerto Il Volo – Tutti per uno 2024 all’Arena di Verona arriva non solo per celebrare i primi 15 anni di carriera del trittico di tenori ma anche per impreziosire l’ultimo momento artistico di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Reduce dall’esperienza come sempre apprezzata al Festival di Sanremo 2024, hanno riscosso grande successo con il primo disco di inediti, “Ad Astra”, uscito lo scorso 29 marzo.

Altrettanto di spicco è stato il successo del World Tour de Il Volo con ben 4 date in Giappone che hanno riunito un numero smisurato di fan provenienti da tutto il mondo. Che modo migliore dunque per celebrare i primi 15 anni di carriera se non sul palco dell’Arena di Verona con il concerto Il Volo – Tutti per uno 2024.

Il Volo – Tutti per uno 2024, il concerto: gli ospiti della terza puntata

Altro che rumor di scioglimento e separazione: Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble confermeranno anche stasera quanto all’unisono le loro voci abbiano voglia di risuonare ancora sui palchi più importanti. La diretta del concerto Il Volo – Tutti per uno 2024 all’Arena di Verona ci regalerà duetti inediti con ospiti incredibili: da Max Pezzali a Nina Zilli, passando per Riccardo Cocciante e BigMama. Tutti sintonizzati questa sera su Canale 5 per non perdersi nemmeno un secondo della diretta come sempre all’insegna della musica.

