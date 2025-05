Antonella Clerici tra le conduttrici de Il Volo – Tutti per uno 2025

Anche quest’anno i fan de Il Volo potranno godere della musica del trio lirico sul piccolo schermo, nella nuova edizione de Il Volo – Tutti per uno. Uno show televisivo che celebra la grande musica italiana, i grandi successi discografici del gruppo e con la presenza sul palco di tantissimi ospiti. La nuova edizione, che andrà prossimamente in onda con tre prime serate su Canale 5, si chiamerà Tutti per uno – Viaggio nel Tempo e verrà registrata nei prossimi giorni nella suggestiva location di Palazzo Te a Mantova.

Saranno tre prime serate di grande musica e grandi ospiti e, come anticipato da Davide Maggio, ci sarà la partecipazione di 3 differenti conduttrici, una per serata. Il nome clamoroso è sicuramente quello di Antonella Clerici, una delle colonne portanti della Rai che eccezionalmente sbarcherà in Mediaset al timone di una delle 3 serate evento. Ricordiamo che, oltre all’appuntamento quotidiano con È sempre mezzogiorno e le nuove edizioni di The Voice, a settembre sarà impegnata al timone dell’evento musicale Jukebox – La notte delle hit su Rai 1.

Trio femminile alla conduzione: anche Vanessa Incontrada e Lorella Cuccarini

Antonella Clerici, che sbarcherà eccezionalmente su Mediaset per le serate evento de Il Volo Tutti per uno – Viaggio nel tempo, non sarà però la sola conduttrice. Come anticipato sempre da Davide Maggio, infatti, le altre due conduttrici saranno Vanessa Incontrada e Lorella Cuccarini; la prima è stata recentemente protagonista della miniserie di Canale 5 Tutto quello che ho, la seconda è invece ormai fissa nel cast di insegnanti di Amici di Maria De Filippi.

Sarà dunque un trio affascinante e tutto al femminile a guidare le tre serate evento con protagonista Il Volo, affiancando Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sul palco con tanta musica e tanti ospiti. Al momento non vi sono indicazioni precise sulla programmazione delle serate, che andranno sicuramente in onda prossimamente come sempre su Canale 5.

