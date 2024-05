Il Volo, Tutti per uno: Concerto all’Arena di Verona/ Diretta 14 maggio 2024, scaletta e ospiti

Il Volo, Tutti per uno: anticipazioni e diretta del Concerto all’Arena di Verona 14 maggio 2024

Martedì 14 maggio 2024, in prima serata, canale 5 trasmette “Il volo – Tutti per uno”, lo show musicale che ha come protagonisti Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluce Ginoble che, per festeggiare 15 anni di carriera, tornano all’Arena di Verona, luogo in cui hanno tenuto tantissimi concerti circondati dall’amore del pubblico. Quella in onda questa sera è la prima di tre serate evento all’Arena di Verona che canale 5 trasmetterà anche martedì 21 e martedì 28 maggio. Una serata attesissima quella che vedrà Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone protagonisti sul palco insieme a tanti big della musica italiana con cui daranno vita a momenti davvero meravigliosi.

Il Volo si separano? Litigi e rumors/ "L’atomo è divisibile, noi no, ma abbiamo smussato alcune cose"

Dopo l’uscita di “Ad Astra” e il successo delle prime quattro date del World Tour in Giappone, lo spettacolo “Il volo – Tutti per uno” rappresenta un assaggio del tour che i tre artisti terranno, poi, tra giugno e settembre in tutta Italia con 20 date già fissate prima di partire, nel 2025, per il tour mondiale.

Piero de Il Volo, chi sono i genitori Elenora Ognibene e Gaetano Barone/ Spunta una promessa dal passato

Gli ospiti della prima serata de Il Volo – Tutti per uno

In quindici anni di carriera, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno collaborato con i più grandi nomi della musica italiana e internazionale portando a casa importanti riconoscimenti. Con il loro talento e la loro genuinità hanno conquistato così non solo il cuore del pubblico, ma anche quello dei colleghi con cui, questa sera, duetteranno sul meraviglioso palco dell’Arena di Verona dando vita a momenti emozionanti.

Nel corso della serata, così, sul palco, insieme a Ignazio, Piero e Gianluca, si alterneranno Alessandra Amoroso e Mara Sattei, due dei nomi più amati dai giovani, ma anche veri e propri mostri sacri della musica italiana come Claudio Baglio, Francesco De Gregori, Giorgia, Gaetano Curreri e Roberto Vecchioni. Non mancherà, poi, il momento comico con l’arrivo sul palco di Giorgio Panariello.

Ignazio de Il Volo, com'è morto il papà Vito Boschetto/ "Colpito da un malore improvviso"

La scaletta della prima serata de Il Volo tutti per uno

La scaletta della prima serata de “Il Volo – Tutti per uno” prevede perle miliari della musica. Oltre ai grandi successi dei ragazzi de Il Volo come “Grande amore” e “Capolavoro”, la scaletta prevede un duetto meraviglioso tra Giorgia e Piero Barone sulle note di “Miserere”. Claudio Baglioni, invece, regalerà al pubblico un medley di alcuni dei suoi più grandi successi ovvero “Mille giorni di te e di me”, “Avrai”, “Questo piccolo grande amore” e “Strada Facendo”.

Alessandra Amoroso, invece, duetterà con Gianluca Ginoble su “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli mentre con il trio canterà “Stupendo fino a qui”. Infine Mara Sattei duetterà con Ignazio Boschetto sulle note di “Creep” dei Radiohead.

Come vedere in diretta streaming “Il Volo – Tutti per uno”

L’evento “Il Volo – Tutti per uno” può essere visto in diretta televisiva su canale 5 a partire dalle 21.30, subito dopo Striscia la Notizia. Il concerto all’Arena di Verona di Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone che mette fine alle voci di uno scioglimento del gruppo, può essere, inoltre, seguito in diretta streaming su Mediaset Infinity, disponibile sia come app che come sito.











© RIPRODUZIONE RISERVATA