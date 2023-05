IL VOLO – TUTTI PER UNO, DIRETTA 1A PUNTATA/ Grande inizio con i Pooh!

Diretta Il Volo – Tutti per uno: commento live puntata 27 maggio 2023

Inizia il programma Il Volo – Tutti per uno dall’Arena di Verona che promette logicamente tanta buona musica e divertimento. Il Volo, come primo brano, propone Granada in varie lingue cantata dal trio di tenori. Il secondo brano è Grande Amore, canzone con cui Il Volo vinse Sanremo del 2015.

Dopo i saluti di rito Il Volo spiega il perché hanno scelto il titolo Tutti per uno sottolineando il fatto che ci saranno tantissimi ospiti. I Pooh sono i primi, con il gruppo storico che propone Tanta voglia di lei accompagnati da Il Volo. Ancora i Pooh con Pensiero, canzone del 1971. La serata continua con Chi fermerà la musica, i Pooh continuano a dare spettacolo. Arriva ora Uomini Soli, una delle tanti canzoni iconiche dei Pooh. (agg. Anna Montesano)

Anticipazioni Il Volo Tutti per Uno, l’evento del trio Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto

Questa sera, sabato 27 maggio 2023, in esclusiva e in prime-time su Canale 5 va in onda la prima serata evento con “Il Volo – Tutti per Uno”, lo spettacolo di Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto con la partecipazione di Federica Panicucci. La seconda serata andrà in onda sabato 3 giugno sempre su Canale 5. Le registrazioni dello show de Il Volo sono state realizzato il 1° e il 3 maggio 2023 all’Arena di Verona:

“Siamo felicissimi di tornare all’arena di Verona per 2 date esclusive. Sul palco di una delle location più belle, che ci ha accolto molteplici volte, porteremo il nostro spettacolo TUTTI PER UNO”, aveva annunciato il trio sui social. I concerti in onda su Canale 5 sono prodotti da Friends&Partners. La regia è affidata a Luigi Antonini.

Il Volo – Tutti per Uno: i record del trio

Lo spettacolo “Il Volo – Tutti per uno” unisce i classici de Il Volo, raccolti nell’album “10 Years”, e nuovi brani estratti dall’ultimo disco “Il Volo Sings Morricone” dedicato al maestro, scomparso nel 2020. Il trio si è costituito nel 2009 durante la partecipazione dei tre cantanti alla seconda edizione del talent show “Ti lascio una canzone”. La carriera de Il Volo è costellata di record: sono stati i primi artisti italiani a firmare un contratto con la major americana Geffen, unici artisti italiani invitati da Quincy Jones a “We Are The World for Haiti”, due nomination ai Latin Grammy Awards come “Best new artist” e “Best pop album by a duo or group with vocal”, nel 2012 hanno duettato con Barbara Streisand in 12 date del suo tour, hanno vinto il Latin Billboard Award come “Miglior artista dell’anno duo/gruppo interprete di album latino”. Nel 2015 Il Volo ha vinto il 65° Festival di Sanremo con “Grande Amore”.

Il Volo – Tutti per Uno: ospiti e scaletta

In occasione delle due serate evento “Il Volo – Tutti per uno”, Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto hanno invitato sul palco dell’Arena di Verona grandi nomi della musica e dello spettacolo: Irama, Madame, Fiorella Mannoia, Danilo Rea, Edoardo Leo, Annalisa, Antonello Venditti, Francesca Michielin, Mario Biondi, Gianna Nannini, Pooh, Aida Garifullina, Gianfranco Montresor e Giorgio Panariello. Accompagnati da diversi ospiti, i tre cantanti si esibiranno sia nei loro pezzi originali che in alcune cover. La scaletta prevede: Ecstasy Of Gold, Nessun dorma, Il Mondo, Your Love, Granada, Un Amore così Grande, Cinema Paradiso: Love Theme, Would He Even Know Me Now, All By Myself, If I Can Dream, E Lucevan le Stelle, Delilah, Smile, Conradiana, ’O Surdato ’Nnammurato, My Way, Hallelujah, La Donna è Mobile, Nella Fantasia, Here’s To You, Surrender (Torna a Surriento), Caruso, Funiculì, Funiculà, Libiamo ne’ Lieti Calici, ‘O Sole Mio, Grande Amore.

